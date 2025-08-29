Tập đoàn Lộc Trời (LTG) bị phạt 210 triệu đồng vì “ém” thông tin và công bố sai lệch báo cáo tài chính

Ngày 27/8/2025, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 221/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG). Địa chỉ trụ sở chính của công ty đặt tại số 23 Hà Hoàng Hổ, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Cụ thể, Tập đoàn Lộc Trời bị xử phạt số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố. Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và của Công ty đối với các tài liệu sau bằng tiếng Anh và tiếng Việt: Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất Quý II năm 2024, Quý III năm 2024, Quý IV năm 2024, Quý I năm 2025, Quý II năm 2025, BCTC riêng và hợp nhất bán niên năm 2024 được soát xét, BCTC riêng và hợp nhất năm 2024 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2024; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trang thông tin điện tử của HNX và của Công ty đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 bằng tiếng Anh.

Tiếp đó, Tập đoàn Lộc trời bị xử phạt số tiền 125 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch. Công ty CBTT sai lệch chỉ tiêu Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2023 trên BCTC hợp nhất tự lập Quý IV năm 2023, cụ thể: LNST năm 2023 trên BCTC hợp nhất Quý IV năm 2023 là 265.095.628.755 đồng, nhưng LNST năm 2023 trên BCTC hợp nhất năm 2023 được kiểm toán là 16.493.205.625 đồng) theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Bên cạnh bị phạt tiền, công ty còn bị buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐCP đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Thông tin xử phạt được công bố trong bối cảnh Lộc Trời đang gặp khó khăn tài chính và triển khai kế hoạch tái cấu trúc. Tại Đại hội cổ đông thường niên 2025 (23/8), ban lãnh đạo cho biết đã thành lập Ban tái cấu trúc, đặt mục tiêu đàm phán với 12 ngân hàng để cơ cấu lại nợ và huy động thêm 1.300 tỷ đồng vốn lưu động.

Theo ông Trần Khánh Dư, đại diện Ban tái cấu trúc, cho biết: Từ tháng 4/2025, Tập đoàn Lộc Trời đã đàm phán với 12 ngân hàng, hiện chỉ còn 1 chưa tiếp xúc. Với 3 ngân hàng trọng điểm gồm ngân hàng MB (HoSE: MBB), TPBank (HoSE: TPB) và HDBank (HoSE: HDBank), công ty đã đạt khoảng 70% mục tiêu vốn lưu động 1.300 tỷ đồng. Đồng thời, Tập đoàn Lộc Trời đặt mục tiêu là hoàn thành toàn bộ tiến trình tái cấu trúc trước cuối năm 2025.

Cũng theo chia sẻ của ông Trần Khánh Dư, đến thời điểm hiện tại thì Tập đoàn Lộc Trời đã đạt được phương án tái cấu trúc với MB có được vốn lưu động 250 tỷ đồng. TPBank đã phê duyệt chủ trương tái cấu trúc nợ, dự kiến trong tháng 8 sẽ mang về nguồn vốn lưu động dự kiến là 650 tỷ đồng. Đồng thời, công ty đang xúc tiến đàm phán với HDBank.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu LTG đang thuộc diện cảnh báo và hạn chế giao dịch (chỉ giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần). Tại phiên giao dịch gần nhất 22/8, giá cổ phiếu LTG ở mức 7.800 đồng/cổ phiếu, giảm 3,7% so với phiên trước, khối lượng cổ phiếu giao dịch đạt 275,5 nghìn đơn vị.