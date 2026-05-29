Thực hư việc phải “lắc xăng”, thêm phụ gia khi dùng xăng E10 từ 1/6

Ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam

Với việc áp dụng xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 1/6/2026, chia sẻ với PetroTimes, ông Bùi Ngọc Bảo - Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam lưu ý khi sử dụng xăng E10 không nên tự ý dùng phụ gia trôi nổi, “lắc xăng”.

Theo ông Bảo, trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng khi sử dụng E10 cần “lắc nhiên liệu” hoặc thực hiện các thao tác đặc biệt để tránh tách lớp ethanol, ông Bảo khẳng định đây là thông tin hoàn toàn thiếu cơ sở khoa học.

Theo ông, quá trình phối trộn xăng E5, E10 hiện nay đều được thực hiện bằng hệ thống công nghệ hiện đại nhằm bảo đảm ethanol hòa trộn đồng nhất với xăng nền theo đúng tỷ lệ kỹ thuật.

“Thực tế, hoàn toàn không có quy trình pha chế xăng dầu theo kiểu "lắc đi lắc lại" như một số thông tin lan truyền gần đây”, ông Bảo cho biết.

Đồng thời, ﻿liên quan tới những ý kiến cho rằng cần bổ sung thêm phụ gia để “ổn định” xăng E10, ông Bảo cho rằng người tiêu dùng cần hết sức thận trọng.

Theo ông, phụ gia trong nhiên liệu không phải điều mới và nhiều loại đã được các nhà cung cấp bổ sung sẵn nhằm tăng khả năng tẩy rửa, chống oxy hóa hoặc hỗ trợ vận hành động cơ.

Tuy nhiên, việc pha chế phụ gia đòi hỏi công nghệ và quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt để bảo đảm khả năng hòa trộn đồng nhất với nhiên liệu.

“Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại phụ gia. Có loại phù hợp nhưng cũng có loại có thể gây tác động ngược tới động cơ hoặc hệ thống nhiên liệu”, ông Bảo cảnh báo.

Vì vậy, người dân không nên tự ý sử dụng các loại phụ gia mà cần tham khảo khuyến cáo từ nhà sản xuất phương tiện cũng như đơn vị sản xuất phụ gia.

Ông Bảo cũng cho biết, hoạt động kinh doanh xăng dầu hiện thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chịu sự quản lý rất chặt chẽ của Nhà nước. Tất cả các loại xăng dầu trước khi lưu thông trên thị trường đều phải đáp ứng đầy đủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn chất lượng tương thích với tiêu chuẩn quốc tế.

Ngoài Bộ Công Thương, hoạt động kiểm tra chất lượng nhiên liệu còn có sự tham gia của các cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thông qua hệ thống tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

“Người tiêu dùng hoàn toàn có thể yên tâm rằng xăng E5, E10 đều là những sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ trước khi đưa ra thị trường”, ông Bảo nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, điều quan trọng nhất hiện nay là tăng cường truyền thông khoa học, minh bạch để người dân hiểu đúng về nhiên liệu sinh học, tránh bị tác động bởi các thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội trong giai đoạn chuyển đổi sang nhiên liệu sạch.

Ông Bảo cũng cho biết, phần lớn các phương tiện sản xuất từ năm 2010 - 2011 trở lại đây đều có thể tương thích với xăng E10. E10 không phải loại nhiên liệu xa lạ đối với công nghệ động cơ hiện đại, trên nắp bình nhiên liệu của nhiều dòng ô tô hiện nay đều ghi rõ khả năng sử dụng E5, E10 hoặc thậm chí E20.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng, nhiều người thường chỉ quan tâm tới việc đó là xăng E5 hay E10 mà chưa chú ý đầy đủ tới tiêu chuẩn chất lượng môi trường của nhiên liệu như Euro 3, Euro 4 hay Euro 5.

Đây mới là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng vận hành, độ bền động cơ và khả năng kiểm soát khí thải của phương tiện.

Dù khẳng định E10 cơ bản không gây ảnh hưởng tới động cơ, ông Bảo cho rằng, trong giai đoạn đầu chuyển đổi có thể xuất hiện một số hiện tượng kỹ thuật phát sinh, đặc biệt với các phương tiện cũ.

Nguyên nhân chủ yếu không nằm ở chất lượng nhiên liệu mà đến từ đặc tính của xăng E10. Theo đó, E10 có khả năng tẩy rửa và hòa tan cặn bẩn mạnh hơn xăng khoáng thông thường.

“Khi sử dụng E10, cặn bẩn tích tụ lâu ngày trong hệ thống nhiên liệu có thể gây tắc lọc xăng hoặc ảnh hưởng tới bơm nhiên liệu, kim phun”, ông phân tích.

Điều này thường xảy ra với những phương tiện đã sử dụng lâu năm nhưng không được bảo dưỡng định kỳ.

Vì vậy, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam khuyến cáo, với các dòng xe cũ sử dụng bộ chế hòa khí sản xuất trước năm 2000, nên vệ sinh hệ thống nhiên liệu, thay lọc xăng và bảo dưỡng cơ bản trước khi chuyển sang E10.

Đối với các dòng xe đời mới sử dụng hệ thống phun xăng điện tử, việc vệ sinh hệ thống nhiên liệu định kỳ cũng được xem là cần thiết để bảo đảm quá trình sử dụng diễn ra ổn định.