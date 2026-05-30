Tạm dừng phiên tòa ly hôn 1.200 tỉ để làm rõ việc Bộ Công an khám xét chuỗi cơ sở nha khoa
Nguyên đơn - cũng là người đại diện cho chuỗi nha khoa thẩm mỹ có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án, vắng mặt không lý do tại phiên toà sáng nay.
Ngày 29-5, TAND Khu vực 5- TPHCM mở lại phiên xét xử sơ thẩm vụ ly hôn và chia tài sản chung khi ly hôn giữa nguyên đơn H.N.T.T và bị đơn N.T.N.A.
Nguyên đơn vắng mặt bất ngờ
Theo hồ sơ vụ án, vụ án được thụ lý lần đầu từ ngày 9-3-2015. Qua nhiều năm, nội dung khởi kiện đã được bổ sung và thụ lý thêm các yêu cầu liên quan đến việc phân chia tài sản chung.
Tại phiên tòa sáng hôm nay (ngày 29-5), thư ký tòa án đã báo cáo về sự vắng mặt của nhiều bên liên quan. Trong đó có nguyên đơn là ông T. đã vắng mặt mà không có đơn xin xét xử vắng mặt hay đơn xin hoãn phiên tòa. Bên cạnh đó, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông T. cũng vắng mặt.
Phía bị đơn có mặt tại tòa cùng những người bảo vệ quyền lợi pháp lý. Ngoài ra, đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH MTV Nha khoa Thẩm Mỹ D.N (được triệu tập với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) cũng có mặt.
Trước sự vắng mặt của nguyên đơn, HĐXX đã đặt câu hỏi cho các đương sự và luật sư có mặt về thông tin của ông T. Phía tòa án cho biết tính đến thời điểm mở phiên tòa, họ vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào về lý do vắng mặt của ông này, bao gồm cả các thông tin về việc ông có đang bị tạm giữ hay tạm giam hay không.
Quyết định tạm ngừng phiên tòa để xác minh thông tin
Trong quá trình hội ý, HĐXX ghi nhận các thông tin dư luận trong thời gian qua liên quan đến việc Bộ Công an đã tiến hành khám xét tại nhiều hệ thống của Công ty TNHH MTV Nha khoa Thẩm Mỹ D.N.
HĐXX nhận định rằng cần phải làm rõ trực tiếp tình trạng pháp lý hiện tại của ông T. liệu ông đã bị khởi tố hay chưa và các hoạt động điều tra của cơ quan chức năng có liên quan trực tiếp đến khối tài sản đang tranh chấp trong vụ án dân sự này hay không.
Căn cứ vào Điều 235 và Điều 259 của Bộ luật Tố tụng Dân sự, HĐXX xét thấy cần phải xác minh, thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ mà nếu không thực hiện thì không thể giải quyết được vụ án ngay tại phiên tòa.
Vì các lý do trên, TAND Khu vực 5 đã quyết định tạm ngừng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này. Thời gian mở lại phiên tòa sẽ được tòa án thông báo sau đến các đương sự.
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 22-5, trong khoảng thời gian phiên xét xử vụ kiện ly hôn tạm dừng để làm rõ một số vấn đề, công an bất ngờ xuất hiện và tiến hành làm việc đồng loạt tại nhiều cơ sở thuộc Công ty TNHH MTV Nha khoa Thẩm Mỹ D.N.
Vụ kiện ly hôn này (thụ lý lần đầu từ ngày 9-3-2015) trở nên phức tạp hơn khi ông T. bất ngờ thay đổi yêu cầu khởi kiện sau gần 10 năm thụ lý đơn xin ly hôn.
Năm 2024, ông chuyển sang yêu cầu "hủy việc kết hôn trái pháp luật", với lập luận rằng mình không có mặt và không ký tên vào sổ đăng ký kết hôn tại UBND phường Lộc Phát (tỉnh Lâm Đồng) năm 2003.
Ngày 11-5, TAND Khu vực 5-TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án. Tại toà, ông T. cho rằng bị lừa dối trong hôn nhân. Bà A. không mang thai con chung nhưng dùng đứa trẻ để "ép cưới", sau này phát hiện đứa trẻ không cùng huyết thống.
Cũng tại toà, bà A. "tố" ông T. vi phạm chế độ hôn nhân 1 vợ 1 chồng, có 4 người con riêng trong thời kỳ hôn nhân hợp pháp với bà (ông T. đứng tên trên giấy khai sinh của 4 người con).
Theo yêu cầu phản tố chia tài sản chung khi ly hôn, bà A. xác định tổng giá trị khối tài sản đang tranh chấp ước tính khoảng hơn 1.200 tỉ đồng. Danh mục tài sản này bao gồm hệ thống 38 chi nhánh nha khoa (được định giá khoảng 120 tỉ đồng) cùng khoản lợi tức kinh doanh mà ông T. đã thu được từ hệ thống này ước tính lên đến 1.000 tỉ đồng.
Ngoài ra, khối tài sản còn bao gồm hàng loạt bất động sản đắc địa tại TPHCM, Nha Trang, Phan Thiết... các tài khoản ngân hàng. Bà A. đề nghị tòa án phân chia theo tỷ lệ 50%.
nld.com.vn