Bắt chủ nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường ở TP.HCM

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM ngày 29/5 cho biết ông Nguyễn Đăng Thu (sinh năm 1971, (ở phường Bình Lợi Trung) và ông Nguyễn Đăng Hải (sinh năm 1960, ở phường Tân Định) bị bắt để điều tra hành vi "sản xuất, buôn bán hàng cấm" là thuốc đông dược.

Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải là chủ cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc tại nhà thuốc đông y Bảo Thanh Đường ở 2 địa chỉ thuộc phường Bến Thành và phường Bình Lợi Trung.

Nguyễn Đăng Thu và Nguyễn Đăng Hải tại cơ quan Công an. (Ảnh: CACC)

Số sản phẩm thuốc Đông dược trị giá hơn 1,8 tỷ đồng cũng bị thu giữ.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 3/2024 đến nay, Thu và Hải đưa ra tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Chuyên án này nằm trong kế hoạch thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn – xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030”.

Bên trong cơ sở sản xuất thuốc Đông y. (Ảnh: CACC)

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện đường dây “sản xuất, buôn bán hàng cấm” là thuốc Đông dược quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động mở rộng đến nhiều địa phương trên cả nước. Từ đó, đơn vị xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá.

Nhiều tổ công tác đã kiểm tra, khám xét các cơ sở đang sản xuất, buôn bán thuốc Đông dược tại Nhà thuốc Bảo Thanh Đường (số 212/8 Lê Lai, phường Bến Thành và 151B Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM)

Ban chuyên án cũng truy xét các điểm tiêu thụ thuốc do những người này sản xuất, kinh doanh tại các tỉnh thành phía Bắc.

Nguyên liệu sản xuất tại khu vực sản xuất. (Ảnh: CACC)

Chuyên án sẽ tiếp tục truy xét, làm rõ những người cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ thuốc Đông dược để xử lý.

Theo Công an TP.HCM, đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm, gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân vào ngành Y tế; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người bệnh - những người đang phải đấu tranh, chiến đấu chống lại bệnh tật.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chỉ mua thuốc tại các cơ sở y tế, nhà thuốc uy tín, có giấy phép rõ ràng. (Ảnh: CACC)

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân quan tâm nhiều hơn đến nguồn gốc các loại thuốc khi sử dụng, chỉ mua thuốc tại các cơ sở y tế, nhà thuốc uy tín, có giấy phép rõ ràng; luôn kiểm tra kỹ bao bì, tem nhãn, hạn sử dụng trước khi dùng; không mua thuốc qua mạng, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ.