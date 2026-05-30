Doanh nghiệp tư vấn thủy lợi 70 năm tuổi sắp phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 100%

CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (mã chứng khoán: HEC) vừa thông báo ngày 9/6 sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành là 100%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Hiện doanh nghiệp có gần 6 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Theo kế hoạch, HEC sẽ phát hành thêm khoảng 6 triệu cổ phiếu, qua đó nâng vốn điều lệ lên gấp đôi. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá đạt khoảng 60 tỷ đồng.

Dự án Thủy lợi tổng hợp Phước Hòa có dấn ấn của HEC. Ảnh: HEC

HEC có tiền thân là Viện Khảo sát Thiết kế Thủy lợi – Thủy điện Hà Nội, được thành lập năm 1956. Sau nhiều lần thay đổi tên gọi và cơ cấu tổ chức, năm 2004 doanh nghiệp được cổ phần hóa theo quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tính đến nay, công ty đã có khoảng 70 năm hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, khảo sát và thiết kế các công trình thủy lợi, thủy điện.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025, HEC ghi nhận doanh thu hơn 251 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 65 tỷ đồng, tăng 7,6%.

Năm 2026 HEC đặt mục tiêu giá trị hợp đồng ký mới đạt 110 tỷ đồng. Đối với công ty mẹ, doanh thu dự kiến đạt 150 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 35 tỷ đồng, đồng thời duy trì mức cổ tức 20%. Trên cơ sở hợp nhất, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 211,7 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 47,9 tỷ đồng.﻿