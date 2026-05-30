Công an Tuyên Quang phạt doanh nghiệp hợp kim sắt 200 triệu đồng vì thải bụi vượt quy chuẩn

Cụ thể, ngày 21/5/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường thuộc Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập hồ sơ và ra quyết định xử phạt doanh nghiệp này với tổng số tiền 200 triệu đồng. Sai phạm được xác định là hành vi thải bụi vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần tại nhà máy sản xuất hợp kim sắt và Fero mangan, tọa lạc tại Khu công nghiệp Bình Vàng.

Cùng với hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng yêu cầu Công ty cổ phần hợp kim sắt Hà Giang phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Doanh nghiệp có trách nhiệm thay thế hệ thống túi vải trong bộ lọc bụi nhằm đảm bảo toàn bộ bụi và khí thải phát sinh từ quá trình vận hành nhà máy đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trước khi xả ra môi trường.

Hoạt động kiểm tra này nằm trong kế hoạch tổng rà soát, đấu tranh và tham mưu xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của lực lượng chức năng địa phương. Việc giám sát và xử lý được tập trung vào nhóm các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế và các trang trại chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn.

Số liệu từ công tác sơ kết một năm thực hiện kế hoạch của ngành công an địa phương cho thấy, cơ quan chức năng đã xử lý 2 vụ việc với 2 bị can về tội gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng áp dụng biện pháp xử phạt hành chính đối với 19 vụ việc gồm 17 tổ chức và 5 cá nhân, thu nộp ngân sách tổng số tiền hơn 5,5 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn. Cơ quan quản lý cũng khuyến khích người dân tham gia phản ánh các dấu hiệu xả thải không đúng quy định tới cơ quan chức năng cấp cơ sở để kịp thời xác minh, xử lý.