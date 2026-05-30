Biến động lớn của 1 công ty trong liên minh siêu dự án “kỳ tích sông Hồng” 28 tỷ USD

Theo công bố của Công ty Cổ phần Đầu Tư Địa Ốc Đại Quảng Minh vào giữa tháng 5, doanh nghiệp đã chính thức nâng vốn điều lệ từ 26.100 tỷ đồng lên 32.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 5.900 tỷ đồng, tức tăng hơn 22% so với trước.

Toàn bộ vốn điều lệ được góp bằng đồng Việt Nam, với mệnh giá mỗi cổ phần giữ nguyên ở mức 10.000 đồng. Cơ cấu nguồn vốn vẫn là 100% vốn tư nhân, không có vốn ngân sách nhà nước hay vốn nước ngoài.

Cũng trong tháng 5, Đại Quảng Minh cũng đã được chấp thuận thay đổi ngành nghề kinh doanh, nâng tổng số lĩnh vực hoạt động từ 52 lên 83 ngành – tức bổ sung thêm hơn 30 nhóm ngành mới.

Kinh doanh bất động sản (mã 6810) vẫn là ngành nghề kinh doanh chính của công ty. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động đã được mở rộng đáng kể sang nhiều lĩnh vực hoàn toàn mới.

Tại ngành năng lượng, công ty bổ sung các ngành sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo, truyền tải và phân phối điện, cùng nhiều hạng mục xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật.

Đại Quảng Minh cũng đăng ký thêm các hoạt động khai thác quặng kim loại quý hiếm, khai thác đá, cát sỏi, than bùn cùng các hoạt động sản xuất sắt thép, kim loại màu và đúc kim loại – những lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn và công nghệ cao.﻿

Danh mục ngành nghề mới ghi nhận sự xuất hiện của vận tải hành khách và hàng hóa đường sắt, vận tải đường bộ nội – ngoại thành, dịch vụ bốc xếp hàng hóa, giao nhận và hỗ trợ vận tải.

Đại Quang Minh là doanh nghiệp phát triển bất động sản và hạ tầng quy mô lớn, được biết đến nhiều nhất với khu đô thị Sala 257 ha – một trong những dự án kiểu mẫu đầu tiên tại Thủ Thiêm. Những năm gần đây, doanh nghiệp liên tục mở rộng hoạt động: phát triển Khu công nghiệp cơ khí Bình Dương 786 ha tổng vốn hơn 75.000 tỷ đồng; liên danh Tập đoàn Sơn Hải triển khai cao tốc Dầu Giây – Tân Phú dài 60 km, tổng vốn gần 8.500 tỷ đồng.

Ông Trần Đăng Khoa, sinh năm 1970, là gương mặt quen thuộc trên thị trường bất động sản. Với chất giọng khàn đặc trưng nên ông còn có tên gọi khác là “Khoa khàn” hay “Khoa Keangnam”. Ông là nhà sáng lập và Chủ tịch đầu tiên của Đại Quang Minh, trước khi chuyển giao vị trí này cho ông Trần Bá Dương vào năm 2016. Đầu năm nay, THACO công bố sở hữu 77,5% cổ phần Đại Quang Minh, còn ông Dương và gia đình nắm 22,5%.﻿

Liên minh ﻿Đại Quang Minh, Trường Hải, Hòa Phát đang là bên muốn tham gia Dự án đầu tư trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại Hà Nội.

Dự kiến quy mô sử dụng đất hơn 11.400 ha gồm các cấu phần chính gồm trục đại lộ cảnh quan; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước; đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác. Dự án chia thành 5 nhóm loại hình dự án với 18 dự án thành phần. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng (chủ trương trước đó là khoảng 855.000 tỷ đồng).