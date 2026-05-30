Hạ tầng Gelex lập thêm một công ty ở TP HCM vốn 30 tỷ đồng

CTCP Hạ tầng Gelex (Gelex Infra, HOSE: GEL) vừa thông qua chủ trương góp vốn thành lập Công ty TNHH Phát triển Gelex (Gelex Development), hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên với vốn điều lệ 30 tỷ đồng, do Gelex Infra nắm giữ toàn bộ vốn. Doanh nghiệp đặt trụ sở tại Tòa nhà Cadivi, số 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, TP HCM.

Ông Đinh Văn Hiệp sẽ đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Gelex Development. Sinh năm 1978, ông Hiệp có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ thuật và xây dựng.

Ông từng là kỹ sư giám sát tại Công ty Xây dựng Taisei (Nhật Bản) giai đoạn 2004 - 2006, sau đó có gần 17 năm làm việc tại Công ty TNHH Turner Việt Nam. Năm 2024, ông gia nhập CTCP Tập đoàn MIK Group Việt Nam (MIK Group) với cương vị Phó Tổng giám đốc và giữ chức vụ này đến nay.

Ngoài vai trò mới tại Gelex Development, ông Hiệp hiện còn là Thành viên HĐQT Viglacera sau khi được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra ngày 25/4.

Trước đó, vào tháng 2/2026, ông cũng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn - một doanh nghiệp khác thuộc hệ sinh thái Gelex Infra.

Việc thành lập Gelex Development diễn ra trong bối cảnh Gelex Infra đang đẩy mạnh mở rộng hợp tác đầu tư hạ tầng.

Trước đó, tháng 3/2026, doanh nghiệp này cùng Petrosetco và Công ty TNHH Hạ tầng Công nghiệp và Bất động sản Viconship đã góp vốn thành lập ba công ty gồm: Công ty TNHH Hạ tầng Gelex Bắc Sài Gòn 1, Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng Gelex Bắc Sài Gòn 2 và Công ty TNHH Hạ tầng Gelex Tây Thành phố.

Liên danh nhà đầu tư sau đó đã đề xuất UBND TP HCM triển khai ba dự án nhà máy xử lý nước thải gồm Tây Sài Gòn, Bắc Sài Gòn 1 và Bắc Sài Gòn 2 với tổng vốn đầu tư khoảng 36.700 tỷ đồng.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Petrosetco diễn ra ngày 24/4, ông Phùng Tuấn Hà - Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp - cho biết các dự án trên được triển khai theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), tức nhà đầu tư thực hiện hạ tầng và được thanh toán bằng quỹ đất do TP HCM bố trí.

Theo lãnh đạo Petrosetco, các dự án xử lý nước thải này đã được đề cập từ nhiều năm trước nhưng chưa thể triển khai do vướng mắc liên quan đến cơ chế thực hiện. Trong bối cảnh chính sách đã có những thay đổi, mô hình BT được đánh giá là phù hợp để tái khởi động các dự án hạ tầng quy mô lớn này.