Vinpearl dự kiến phát hành hơn 4.900 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Công ty cổ phần Vinpearl (mã: VPL, sàn HoSE) đã ban hành Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐQT-VPJSC thông qua việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ năm 2026 với tổng mệnh giá tối đa 4.907 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu không chuyền đổi, không kèm chứng quyền, và có bảo đảm bằng tài sản. Trái phiếu dự kiến được phát hành trong 01 đợt, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng.

Tài sản bảo đảm là tài sản thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ ba. Số vốn huy động được dự kiến dùng để thanh toán chi phí đầu tư dự án Khu phức hợp Du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân của Vinpearl.

Được biết, tháng 6/2025, Vinpearl đã chính thức khởi công Khu phức hợp Du lịch và Đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân. Dự án có quy mô khoảng 512 ha, với tổng mức đầu tư gần 44.000 tỷ đồng.

Dự án được định hướng phát triển thành tổ hợp đa chức năng, tích hợp đầy đủ tiện ích từ nghỉ dưỡng (khách sạn, resort, biệt thự), lưu trú (căn hộ), đến vui chơi giải trí (công viên chuyên đề), ẩm thực, thương mại, giáo dục và y tế…

Về hoạt động kinh doanh trong quý I/2026, Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.501 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, VPL còn hưởng lợi từ hoạt động tài chính khi mang về doanh thu 1.975 tỷ đồng, tăng gần 4 lần so với cùng kỳ cùng với đó là khoản thu nhập khác đột biến tới 1.750 tỷ đồng.

Dù các loại chi phí trong kỳ tăng cao nhưng bù lại, Vinpearl ghi nhận khoản lãi khác khoảng 1.728 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chịu lỗ gần 61 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế VPL quý này đạt 1.508 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 90 tỷ đồng của quý I/2025.

Năm 2026, Vinpearl đặt mục tiêu doanh thu 16.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 3.000 tỷ đồng. Do đó, doanh nghiệp đã hoàn thành lần lượt 22% kế hoạch doanh thu và 50% kế hoạch lợi nhuận sau 3 tháng đầu năm.