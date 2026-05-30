REE Energy bảo lãnh cho khoản vay hơn 1.500 tỷ đồng của DHWP2

Công ty CP Cơ điện lạnh (REE) vừa công bố Nghị quyết HĐQT thông qua phương án Công ty TNHH Điện Gió REE Duyên Hải 2 (DHWP2) được cấp tín dụng (khoản vay hợp vốn) tại ngân hàng để thực hiện dự án đầu tư Nhà máy Điện Gió V1- 3 giai đoạn 2 tại phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long.

Tổng số tiền vay là 1.520 tỷ đồng, tối đa 70% tổng vốn đầu tư của dự án (bao gồm VAT). Mục đích vay là để tài trợ chi phí đầu tư thực hiện dự án; Kỳ hạn: 12 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên.

Tài sản thế chấp gồm các khoản phải thu phát sinh từ hợp đồng thuê đất/giao đất; các khoản phải thu phát sinh từ quyết định giao khu vực biển; toàn bộ công trình xây dựng của dự án; các khoản phải thu phát sinh từ hợp đồng mua bán điện ký giữa DHWP2 với Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam (EVN) hoặc đơn vị trực thuộc của EVN.

Ngoài ra, HĐQT REE cũng chấp thuận cho Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang cho toàn bộ nghĩa vụ của DHWP2 phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Khoản vay nêu trên.

Trong một diễn biến khác, tính đến ngày 19/5, REE đã hoàn tất phân phối hơn 81,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới. Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 6/2025.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá là gần 812,5 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty. Cổ phiếu mới không bị hạn chế chuyển nhượng.

Hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của REE sẽ tăng từ gần 5.416,6 tỷ đồng lên mức gần 6.229 tỷ đồng.

Được biết, kế hoạch chi trả cổ tức nêu trên vừa được các cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 tổ chức ngày 31/3/2026 vừa qua.

Cụ thể, REE sẽ chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ 25%, trong đó gồm 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Trước đó ngày 3/4/2026, REE đã chi gần 541,7 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức cho cổ đông.