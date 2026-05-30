Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vị thế thương hiệu hàng đầu

AIG nâng cao vị thế nguyên liệu nông sản Việt trên thế giới

THAIFEX-Anuga Asia 2026 là kỳ triển lãm có quy mô lớn bậc nhất từ trước đến nay, quy tụ hơn 3.300 doanh nghiệp đến từ hơn 60 quốc gia, dự kiến đón hơn 88.000 khách từ 140 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là chương trình triển lãm, thương mại có ảnh hưởng hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương, và là điểm kết nối chiến lược của chuỗi cung ứng ngành thực phẩm và đồ uống (F&B) toàn cầu.

Lần thứ 6 tham gia triển lãm, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) tiếp tục ghi dấu ấn bằng hệ sinh thái sản phẩm nông sản chế biến sâu đa dạng, đặc trưng của Việt Nam, góp phần khẳng định vị thế của nguyên liệu nông sản chế biến sâu của Việt Nam trong chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu.

Các dòng sản phẩm chế biến từ trái cây nhiệt đới, dừa, tinh bột sắn, nha đam, thạch dừa, tinh dầu tự nhiên,… mà Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) giới thiệu tại THAIFEX-Anuga Asia 2026 đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường thế giới, đặc biệt phù hợp với xu hướng tiêu dùng xanh đang gia tăng mạnh mẽ trên toàn cầu.

Các dòng sản phẩm, nguyên liệu từ dừa, nha đam và trái cây nhiệt đới của AIG nhận được sự quan tâm từ nhiều nhà nhập khẩu quốc tế.

Trong bối cảnh ngành thực phẩm thế giới đang dịch chuyển mạnh sang các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, nguyên liệu thực vật, thực phẩm hữu cơ và đồ uống tốt cho sức khỏe, nhu cầu đối với các dòng nguyên liệu nông sản chế biến sâu ngày càng gia tăng.

Theo đó, tại THAIFEX-Anuga Asia 2026, các sản phẩm nguyên liệu của Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng, đối tác là những nhà nhập khẩu, nhà phân phối và doanh nghiệp đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Đông và Mỹ ... Ông Bruns Udo, Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành của UB thirsty GmbH (Đức) nhận định: "Sản phẩm của Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường châu Âu, đặc biệt là sản phẩm từ dừa và nha đam. Với hệ thống nhà máy đầu tư bài bản, AIG hoàn toàn có năng lực phát triển những xu hướng mới cho thị trường quốc tế".

Với hệ thống nhà máy chế biến hiện đại, công nghệ hàng đầu, sản phẩm của Tập đoàn nguyên liệu Á Châu (AIG) đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và xu hướng tiêu dùng của thế giới

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong nỗ lực nâng cao giá trị nông sản Việt Nam thông qua chế biến sâu, tiêu chuẩn hóa chất lượng và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) luôn nỗ lực phát triển mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới tầm vóc thương hiệu quốc tế.

AIG nỗ lực khẳng định tầm vóc thương hiệu quốc tế

Sau gần 25 năm phát triển, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã từng bước chuyển mình mạnh mẽ, từ phân phối nguyên liệu mở rộng sang lĩnh vực sản xuất nguyên liệu tự nhiên và cung ứng giải pháp nguyên liệu toàn diện cho ngành khoa học đời sống.

Với tầm nhìn đưa nông sản chế biến sâu của Việt Nam vươn ra thế giới, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) tiên phong xây dựng mô hình chuỗi giá trị khép kín từ vùng nguyên liệu – hệ thống nhà máy – nghiên cứu & phát triển (R&D) – xúc tiến thương mại quốc tế, nhằm mang lại giá trị cao nhất cho khách hàng và đối tác, đồng thời góp phần phát triển bền vững ngành nông sản Việt Nam. Mô hình này giúp AIG chủ động kiểm soát chất lượng nguyên liệu, nâng cao năng lực đổi mới sản phẩm để đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu. Đây cũng là nền tảng quan trọng để gia tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng hiện diện tại các thị trường quốc tế và từng bước khẳng định thương hiệu Việt trong chuỗi cung ứng nguyên liệu toàn cầu.

Hiện nay, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) sở hữu hệ sinh thái hơn 8 công ty thành viên chuyên cung ứng nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau tại Việt Nam và xuất khẩu sang hơn 50 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đồng thời, AIG là đối tác của những thương hiệu hàng đầu thế giới như DSM-Firmenich, James Farrel, AAK, Tate & Lyle, Pantheryx, Givaudan, Darigold và Ingredion…

Lễ động thổ Nhà máy chế biến dừa Á Châu II tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG), góp phần nâng tầm vị thế nguyên liệu nông sản Việt Nam trên toàn cầu

Đặc biệt, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) liên tục đẩy mạnh đầu tư vào năng lực sản xuất và công nghệ chế biến sâu nguyên liệu nông sản. Ngày 11.5.2026 vừa qua, AIG đã động thổ xây dựng Nhà máy chế biến dừa Á Châu II, một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược hướng tới mở rộng danh mục sản phẩm chế biến sâu từ dừa, nâng cao năng suất, chuẩn hóa chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế và gia tăng độ phủ tại các thị trường xuất khẩu chủ lực như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc…

Được đầu tư với tổng vốn gần 630 tỷ đồng và dự kiến đưa nhà máy chế biến dừa Á Châu II đi vào vận hành từ quý I/2027, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) sẽ sở hữu hệ thống nhà máy chế biến dừa lớn bậc nhất Việt Nam, góp phần thực hiện tầm nhìn đưa Việt Nam vươn lên thành trung tâm chế biến, xuất khẩu nguyên liệu nông sản chất lượng cao hàng đầu thế giới.

Nhà máy chế biến dừa Á Châu II được đầu tư hệ thống dây chuyền trang thiết bị hiện đại hàng đầu EU, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường toàn cầu.

Cũng trong khuôn khổ lễ động thổ nhà máy chế biến dừa Á Châu II, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã công bố hợp tác cùng Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC – thành viên của World Bank để xây dựng các tiêu chuẩn ESG, quản lý và báo cáo phát thải, góp phần nâng cao năng lực vận hành theo các chuẩn mực quốc tế. Đây là bước tiến quan trọng giúp AIG đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của các thị trường toàn cầu về phát triển bền vững và minh bạch chuỗi cung ứng.

Song song đó, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) nỗ lực tăng cường kết nối với các đối tác quốc tế, hướng đến phát triển doanh nghiệp mang tầm vóc quốc tế. Theo đó, trong tháng 4.2026, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) đã có buổi đón tiếp và làm việc với ông Masayuki Omoto – Tổng Giám đốc Tập đoàn thương mại hàng đầu thế giới Marubeni (Nhật Bản) cùng phái đoàn, hướng tới sự hợp tác lâu dài và bền vững trong tương lai.

Hợp tác giữa AIG và Marubeni góp phần tăng cường kết nối chuỗi cung ứng nguyên liệu nông sản Việt Nam với thị trường toàn cầu.

Với những nỗ lực không ngừng, Tập đoàn Nguyên liệu Á Châu (AIG) khẳng định mạnh mẽ vị thế thương hiệu hàng đầu, từng bước hướng đến tầm vóc quốc tế sau gần 25 năm bền bỉ đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến và cung ứng nông sản chất lượng cao của thế giới./.