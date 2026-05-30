Sắp có thay đổi rất lớn liên quan tới vàng trang sức

Xóa bỏ toàn bộ 'giấy phép con' đối với vàng trang sức

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232 ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24, trọng tâm là sửa đổi các nội dung về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu vàng miếng.

Tại dự thảo Nghị định lần này sửa đổi đang được Ngân hàng Nhà nước đưa ra lấy ý kiến, những điểm sửa đổi mới nhất lại liên quan đến nội dung vàng trang sức. Theo dự thảo, hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ sẽ chính thức không còn là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Điều này đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vàng trang sức sẽ không còn phải xin các loại giấy phép con do Ngân hàng Nhà nước cấp như trước đây.

Thay vì quản lý bằng cơ chế cấp phép , dự thảo quy định các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa, tiêu chuẩn đo lường, nhãn hàng hóa, niêm yết giá, hóa đơn chứng từ, nghĩa vụ thuế, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phòng chống rửa tiền và các quy định pháp luật liên quan khác.

Sẽ xóa bỏ toàn bộ giấy phép con cho vàng trang sức từ 1/7/2026?

Để phù hợp với chủ trương trên, Ngân hàng Nhà nước cũng đề xuất bãi bỏ hàng loạt quy định hiện hành liên quan đến điều kiện sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ cũng như trách nhiệm của doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Đáng chú ý, hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ cũng sẽ không còn nằm trong phạm vi thanh tra, kiểm tra chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước.

Theo dự thảo, Ngân hàng Nhà nước chỉ thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước về vàng gồm sản xuất vàng miếng, kinh doanh mua bán vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng miếng và vàng nguyên liệu, cũng như việc chấp hành các quy định về cấp phép, hạn mức, báo cáo và sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu.

Một điểm mới khác là cơ chế quản lý hoạt động nhập khẩu vàng nguyên liệu phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu. Theo đó, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ và có hợp đồng gia công với đối tác nước ngoài sẽ được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp giấy phép tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất sản phẩm. Lượng vàng nguyên liệu nhập khẩu phải phù hợp với hợp đồng gia công và chỉ được sử dụng cho mục đích thực hiện hợp đồng đã đăng ký.

Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét cấp giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu hằng năm căn cứ vào năng lực sản xuất, kết quả thực hiện hợp đồng gia công hoặc xuất khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ. Vàng nguyên liệu nhập khẩu chỉ được sử dụng để sản xuất hàng xuất khẩu, không được bán hoặc chuyển giao trên thị trường trong nước nếu chưa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Dự thảo cũng quy định rõ việc các giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ do Ngân hàng Nhà nước cấp trước đây sẽ không còn là điều kiện bắt buộc để tổ chức, cá nhân tiếp tục hoạt động kể từ khi nghị định mới có hiệu lực.

Vẫn quản chặt vàng miếng

Trong khi nới lỏng mạnh đối với vàng trang sức, mỹ nghệ, dự thảo vẫn giữ nguyên quan điểm quản lý chặt đối với vàng miếng. Theo đó, hoạt động sản xuất vàng miếng và kinh doanh mua bán vàng miếng tiếp tục là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chỉ được thực hiện khi có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung quy định mới về phương thức thanh toán trong các giao dịch vàng. Cụ thể, các giao dịch mua bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên trong ngày của một khách hàng phải thực hiện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật. Đối với giao dịch vàng miếng, việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán có nguồn tiền từ hoạt động cấp tín dụng phải tuân thủ các quy định về cấp tín dụng hiện hành.

Bên cạnh đó, dự thảo yêu cầu các doanh nghiệp và ngân hàng được cấp phép xuất nhập khẩu vàng phải xây dựng hệ thống công nghệ thông tin để quản lý, lưu trữ đầy đủ dữ liệu về nhập khẩu, xuất khẩu, mua bán, sử dụng và tồn kho vàng nguyên liệu. Các đơn vị cũng phải thực hiện kết nối, cung cấp dữ liệu cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.