Ngân hàng siết nợ hơn 500 thửa đất tại một dự án của LDG

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, mã: STB) mới đây đã có quyết định về việc thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã: LDG).



Tài sản bảo đảm gồm 507 Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các thửa đất thuộc dự án Viva City tại Khu dân cư - dịch vụ Giang Điền (Khu A), xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Các giấy chứng nhận do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cấp, với thời hạn sử dụng đến ngày 1/12/2066. Sacombank thông tin thời gian thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm từ ngày 5/6/2026 đến 25/6/2026.

Lý do thu giữ do doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ trả nợ/nghĩa vụ bảo đảm theo các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp đã được ký kết giữa hai bên.

Cũng theo Sacombank, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này, người đang giữ tài sản đảm bảo phối hợp bàn giao cho ngân hàng.

Tính đến cuối quý I/2026, tổng nợ gốc quá hạn chưa thanh toán của LDG lên tới hơn 734 tỷ đồng, đi kèm với đó là khoản lãi chậm trả tích tụ hơn 116,3 tỷ đồng. Phần lớn trong đó là các khoản nợ ngân hàng, bao gồm khoản nợ quá hạn gần 350 tỷ đồng tiền gốc và hơn 82 tỷ đồng tiền lãi tại Sacombank. Bên cạnh đó là dư nợ trái phiếu mã LDGH2123002 còn 186,4 tỷ đồng nợ gốc quá hạn.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý I/2026 của LDG

Trong khi đó, LDG tiếp tục báo lỗ ròng hơn 16 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm nay. Nguyên nhân do hoạt động kinh doanh cốt lõi của LDG gần như "đóng băng" khi không phát sinh doanh thu bán hàng mới.

Chưa hết, LDG phải hạch toán khoản giảm trừ doanh thu hơn 9,8 tỷ đồng do hàng bán bị trả lại từ khách hàng khiến doanh thu thuần âm hơn 9,8 tỷ đồng.

Điểm sáng hiếm hoi đến từ doanh thu tài chính tăng vọt lên 22 tỷ đồng, gấp gần 30 lần so với cùng kỳ năm trước, đến từ tiền lãi gửi và tiền cho vay. Dù vậy, gánh nặng chi phí vẫn "ăn mòn" hết lợi nhuận, công ty tiếp tục rơi vào cảnh thu không đủ bù chi.

LDG cũng 2 lần tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đều bất thành do không đạt tỷ lệ tham dự. Một thành viên HĐQT là ông Nguyễn Văn Minh mới đây cũng đã có đơn xin từ nhiệm chức vụ vì lý do cá nhân.