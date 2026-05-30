Không chỉ là giải thưởng, điều gì đứng sau 7 lần được xướng tên của VNPT tại Sao Khuê 2026?

Công nghệ không còn nằm trong "demo" mà đi thẳng vào bài toán vận hành

Tại Sao Khuê 2026, VNPT là một trong số ít doanh nghiệp có tới 7 sản phẩm và nền tảng công nghệ được vinh danh ở nhiều nhóm lĩnh vực khác nhau. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở số lượng giải thưởng, mà ở cách các sản phẩm này phản ánh xu hướng mới của thị trường công nghệ Việt Nam: công nghệ phải đi vào vận hành thực tế và tạo ra hiệu quả đo đếm được.

Trong nhóm được đánh giá cao nhất năm nay, VNPT Cloud lọt Top 10 Sao Khuê 2026. Thay vì chỉ cạnh tranh ở hạ tầng lưu trữ, nền tảng cloud này đang được định vị theo hướng hệ sinh thái số toàn diện phục vụ nhu cầu vận hành dữ liệu, bảo mật và mở rộng của doanh nghiệp trong nước.

Ở lĩnh vực y tế số, VNPT EMR – hệ thống bệnh án điện tử – được xếp hạng 5 sao. Đây cũng là một trong những mảng chuyển đổi số đang bước vào giai đoạn triển khai sâu, khi các bệnh viện không còn dừng ở số hóa hồ sơ mà tiến tới mô hình vận hành "không giấy tờ".

Một điểm đáng chú ý tại Sao Khuê 2026 là bộ tiêu chí đánh giá năm nay đã được điều chỉnh theo hướng tiệm cận các chuẩn đánh giá công nghệ quốc tế, tập trung nhiều hơn vào mức độ trưởng thành của sản phẩm và khả năng triển khai trên thị trường thực tế. Thay vì chỉ đánh giá tính mới hay ý tưởng công nghệ, Hội đồng giám khảo bắt đầu áp dụng mô hình phân loại theo 5 cấp độ trưởng thành công nghệ cùng thang đo quy mô triển khai thị trường. Điều này khiến Sao Khuê không còn đơn thuần là sân chơi cho các sản phẩm "ý tưởng tốt" mà trở thành thước đo cho năng lực thương mại hóa và khả năng giải quyết bài toán thực tế của doanh nghiệp công nghệ.

Trong bối cảnh nhiều giải pháp chuyển đổi số hiện nay vẫn dừng ở giai đoạn thử nghiệm hoặc triển khai cục bộ, các tiêu chí mới buộc doanh nghiệp phải chứng minh được tính ổn định, khả năng mở rộng và hiệu quả vận hành trong môi trường thực tế. Đây cũng là lý do những giải pháp được vinh danh năm nay phần lớn thuộc nhóm hạ tầng số, dữ liệu, quản trị công và nền tảng vận hành – những lĩnh vực đòi hỏi khả năng triển khai diện rộng và tính liên thông cao.

Với VNPT, việc cả 7 giải pháp đều đạt mức trưởng thành M3-M4 và quy mô triển khai S2 cho thấy các nền tảng này đã vượt qua giai đoạn "demo công nghệ". Từ VNPT Cloud, VNPT EMR… cho tới nền tảng dành cho hộ kinh doanh cá thể, các sản phẩm đều đang được đưa vào khai thác thực tế ở quy mô lớn, phục vụ trực tiếp nhu cầu vận hành của doanh nghiệp, địa phương và người dùng cuối..

Từ đất đai, đô thị đến hộ kinh doanh: chuyển đổi số đang đi vào những "mạch vận hành" của xã hội

Nếu giai đoạn đầu của chuyển đổi số tại Việt Nam chủ yếu xoay quanh bài toán số hóa dữ liệu và đưa quy trình lên môi trường online, thì vài năm gần đây, xu hướng đã bắt đầu dịch chuyển sang một giai đoạn sâu hơn: công nghệ đi vào các hệ thống vận hành cốt lõi của từng ngành.

Nói cách khác, doanh nghiệp công nghệ không còn chỉ cung cấp phần mềm quản lý, mà đang tham gia trực tiếp vào việc tái cấu trúc cách một đô thị vận hành, cách dữ liệu đất đai được liên thông hay cách một hộ kinh doanh nhỏ thực hiện nghĩa vụ thuế mỗi ngày. Điều này thể hiện khá rõ trong nhóm giải pháp được VNPT giới thiệu tại Sao Khuê 2026.

VNPT iLIS – hệ thống thông tin đất đai – cho thấy xu hướng xây dựng dữ liệu tập trung và liên thông đang trở thành ưu tiên của nhiều địa phương. Thay vì quản lý rời rạc theo từng đơn vị, các nền tảng mới phải đáp ứng yêu cầu kết nối với cổng dịch vụ công, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống điều hành của cơ quan quản lý. Đây cũng là một trong những lĩnh vực có độ phức tạp cao nhất trong chuyển đổi số do liên quan tới khối lượng dữ liệu lớn, tính pháp lý và nhu cầu cập nhật liên tục theo thời gian thực.

Trong khi đó, VNPT Smart Urban tập trung vào quản trị quy hoạch và phát triển đô thị thông minh bằng việc kết hợp GIS, BIM, AI và dữ liệu viễn thám. Đây là nhóm công nghệ đang được nhiều địa phương quan tâm khi nhu cầu quản lý đô thị theo dữ liệu thời gian thực ngày càng lớn.

Một điểm thú vị khác nằm ở VNPT HKD – nền tảng dành cho hộ kinh doanh cá thể. Chỉ sau hơn một năm triển khai, ứng dụng này đã tiếp cận nhóm người dùng vốn ít được nhắc tới trong các câu chuyện công nghệ trước đây: các hộ kinh doanh nhỏ. Việc tích hợp sẵn hóa đơn điện tử, chữ ký số và kê khai thuế trên cùng một nền tảng cho thấy xu hướng "đóng gói" toàn bộ quy trình vận hành vào một ứng dụng duy nhất đang trở thành hướng đi mới của các nền tảng phục vụ cá nhân và hộ kinh doanh.

Không dừng ở các lĩnh vực quen thuộc, danh sách giải pháp của VNPT năm nay còn mở rộng sang những mảng hạ tầng ít được chú ý hơn nhưng đóng vai trò nền tảng trong vận hành số. VNPT iStorage cho thấy nhu cầu lưu trữ điện tử đang tăng mạnh tại các cơ quan, tổ chức khi khối lượng hồ sơ số ngày càng lớn và yêu cầu tuân thủ pháp lý ngày càng chặt chẽ. Trong khi đó, VNPT ICS phản ánh xu hướng số hóa hệ thống truyền thông cơ sở – một mắt xích quan trọng trong việc kết nối thông tin từ chính quyền tới người dân ở cấp địa phương.

Nhìn rộng hơn, danh sách các sản phẩm được vinh danh tại Sao Khuê 2026 phản ánh một giai đoạn mới của ngành công nghệ Việt Nam: doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh bằng công nghệ mới, mà bằng khả năng đưa công nghệ vào đúng những điểm nghẽn vận hành của xã hội.