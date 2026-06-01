Đồng Nai duyệt dự án nghìn tỷ ngay cạnh sân bay Long Thành

TP. Đồng Nai vừa phê duyệt dự án hơn 1.100 ha cận kề sân bay quốc tế Long Thành để đấu giá trong thời gian tới.

UBND TP. Đồng Nai đã có quyết định phê duyệt Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để tạo quỹ đất sạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất thuộc phạm vi quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Long Thành tại xã Bình An và phường Long Thành (gọi tắt Dự án).

Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Long Thành cận kề sân bay quốc tế Long Thành khi đấu giá sẽ đem về nhiều nghìn tỷ cho ngân sách nhà nước.

Mục tiêu đầu tư, thu hồi đất để thực hiện Dự án, tạo quỹ đất sạch, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 4 khu đất với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 1.164,5 ha. Trong đó, Khu 1 (Phân khu A) có diện tích khoảng 610,5 ha; Khu 2 (Phân khu E) có diện tích khoảng 329 ha; Khu 3 (Phân khu I, Phân khu II thuộc Khu tái định cư Bình Sơn cũ) có diện tích khoảng 170 ha; Khu 4 có diện tích khoảng 55 ha.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.000 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) Khu 1 là hơn 515 tỷ đồng; Khu 2 là hơn 277 tỷ đồng; Khu 3 hơn 143 tỷ đồng; Khu 4 hơn 46 tỷ đồng.

Nguồn vốn đầu tư được thực hiện từ nguồn ứng từ Quỹ Phát triển đất thành phố Đồng Nai. Thời gian thực hiện từ năm 2026 - 2027.

Dự án do UBND TP. Đồng Nai cấp quyết định đầu tư; Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Theo Văn Quân

Tiền Phong

