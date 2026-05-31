Doanh nghiệp xoay lịch sản xuất trước khi giá điện đổi khung giờ cao điểm

Theo quyết định của Bộ Công Thương, giờ cao điểm tính giá điện được dồn vào buổi tối từ 17h30 đến 22h30 hàng ngày, còn giờ thấp điểm là 0-6h.

Hiện giờ cao điểm đang chia làm 2 khung (9h30-11h30 và 17h-22h hàng ngày, trừ chủ nhật), còn thấp điểm là 22h-4h.

Theo cơ quan quản lý, quy định mới sẽ làm thay đổi hành vi sử dụng điện của các tổ chức, doanh nghiệp để đảm bảo phù hợp và giảm tải cho hệ thống điện quốc gia vào giờ cao điểm.

Trước diễn biến này, nhiều doanh nghiệp đã chủ động sắp xếp lại hoạt động sản xuất theo hướng ưu tiên sản xuất vào ban ngày và hạn chế vào các giờ cao điểm tối nhằm tiết kiệm chi phí.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Tổng Giám đốc Công Ty TNHH Thép Vina Kyoei (TP.HCM) cho biết, doanh nghiệp dự kiến điều chỉnh dồn việc sản xuất vào ban ngày, chú trọng những công đoạn dùng những máy có công suất lớn, còn buổi tối sẽ ưu tiện chạy các máy công suất nhỏ, "ngốn điện" ít hơn.

Giờ cao điểm để tính giá điện được dồn vào buổi tối từ 17h30 đến 22h30 hàng ngày, còn thấp điểm là 0-6h.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn lên phương án đầu tư để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Hiện chi phí giá điện chiếm khoảng 5% nên việc kiểm soát giá điện trong cơ cấu giá thành sản phẩm theo ông Quang là ưu tiên hàng đầu, không thể để tăng quá cao.

"Hiện các ngành nghề kinh tế đều đang gặp khó khăn do mức độ cạnh tranh lớn, nhu cầu thị trường lại đang thấp. Riêng đối với thép Vina Kyoei, từ đầu năm đến nay sức tiêu thụ giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Với đặc thù là doanh nghiệp thép sử dụng nhiều điện, việc giá điện tăng gấp 3 lần vào giờ cao điềm buộc doanh nghiệp phải thay đổi lịch sản xuất và áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện, nếu không muốn khó khăn hơn.

Chúng tôi cũng tính toán đầu tư khoảng 2 tỷ đồng cho hệ thống lưu trữ để mua điện giá rẻ vào ban đêm nhằm chủ động các nguồn điện với giá thành hợp lý", ông Quang nói.

Với các doanh nghiệp dịch vụ, việc thay đổi khung giờ cao điểm tính giá điện cũng có tác động không nhỏ đến chi phí kinh doanh.

Đơn cử, một doanh nghiệp chế biển thực phẩm ở Hà Nội cho biết, lịch sản xuất hàng ngày gồm 3 ca: từ 19 - 23h, từ 3 - 6h và từ 6 - 13h. Đáng lưu ý, việc sơ chế, chế biến thực phẩm bắt buộc phải được thực hiện ca tối nhằm đảm bảo thời gian, thực phẩm được tuoi ngon. Tuy nhiên với tình hình mới, doanh nghiệp cũng đang phải gấp rút tính toán lại việc sử dụng điện.

"Chúng tôi đang nghiên cứu lắp đặt thống điện mặt trời mái nhà có lưu trữ để giảm sử dụng điện lưới quốc gia vào giờ cao điểm tối. Đồng thời rà soát và thay thế các thiết bị điện tiêu hao nhiều.

Với việc sử dụng điện 3 pha bình quân mỗi tháng hơn 3 tỷ đồng, nếu lắp đặt hệ thống điện áp mái cho hơn 1.500 m² bao gồm cả hệ thống pin lưu trữ, chi phí khoảng 12 -15 tỷ, trong 6 -9 tháng đơn vị sẽ hoàn được vốn”, vị này nói.

Đối với ngành dịch vụ (nhà hàng, khách sạn, hay trung tâm thương mại) lại không thể dễ dàng dịch chuyển thời gian hoạt động. Buổi tối chính là "giờ vàng" kinh doanh; đồng thời cũng là giờ cao điểm dùng điện.

Vì thế, theo nhiều nhà hàng, giải pháp không nằm ở việc cắt giảm hoạt động mà ở việc tối ưu vận hành. Các hệ thống điều hòa trung tâm, chiếu sáng, thang máy, hay bếp điện hoàn toàn sẽ được điều chỉnh thông minh hơn để giảm công suất đỉnh, qua đó giảm chi phí dùng điện.

Trước đó, nhận xét về kế hoạch thay đổi khung giờ tính giá điện của Bộ Công Thương, TS. Ngô Tuấn Kiệt, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Năng lượng nói: " Việc thay đổi khung giờ cao điểm, giờ thấp điểm cơ bản sẽ tác động đến doanh nghiệp, các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất đang sử dụng nhiều điện.

Trước đây, giờ cao điểm có 2 khung từ 9h30 - 11h30 và từ 19h - 21h. Thời điểm này, do ban ngày có nắng nên các doanh nghiệp sử dụng điện mặt trời, cơ bản không sử dụng lưới điện và không phải lo tiết chế.

Nhưng giờ cao điểm bây giờ chuyển sang buổi tối từ 17h30 đến 22h30, áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy.

Điều này chắc chắn sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp, khu công nghiệp phải sử dụng pin lưu trữ để chuyển đổi sử dụng điện mặt trời ban ngày sang sử dụng vào cao điểm buổi tối. Vì thế họ cần phải đầu tư nhiều hơn cho hệ thống lưu trữ điện để sử dụng năng lượng tái tạo ".

Nhiều doanh nghiệp sắp xếp lại hoạt động sản xuất trước khi giá điện đổi khung giờ cao điểm. (Ảnh minh họa: VGP/ Toàn Thắng)

Trong khi đó, theo ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương), những cơ sở sản xuất tuy chịu ảnh hưởng nhưng vẫn có thể điều chỉnh kế hoạch, sử dụng thiết bị tốn nhiều điện năng vào khu giờ khác ngoài khung giờ cao điểm.

Mục tiêu của Bộ Công Thương là muốn phản ánh rõ nhất chi phí sản xuất và kinh doanh điện khi chia ra 3 mức khung giờ cao điểm, thấp điểm và trung bình. Khách hàng nếu muốn giảm chi phí thì buộc phải có kế hoạch sử dụng điện vào những khung giờ không phải giờ cao điểm. Ở những khung giờ cao điểm chỉ nên phục vụ cho nhu cầu thiết yếu.

Giá điện khung giờ cao điểm - thấp điểm khác nhau thế nào?

Theo Bộ Công Thương, biểu giá điện bán lẻ theo các khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường được áp dụng cho khách hàng là các ngành sản xuất và kinh doanh. Giá điện các khung giờ cũng phụ thuộc vào từng cấp điện áp.

Hiện giá điện giờ cao điểm đang đắt gấp khoảng 3 lần so với khung giờ thấp điểm.

Cụ thể, với giá bán lẻ điện cho kinh doanh ở cấp điện áp từ 22 kV trở lên, giá điện thấp điểm là 1.609 đồng/kWh, giờ bình thường 2.887 đồng/kWh và cao điểm 5.025 đồng/kWh.

Giá điện kinh doanh tính theo khung giờ cao điểm - thấp điểm.

Ở cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV, giờ thấp điểm giá điện kinh doanh là 1.829 đồng/kWh, giờ bình thường 3.108 đồng/kWh, giờ cao điểm 5.202 đồng/kWh.

Với cấp điện áp dưới 6 kV, giờ thấp điểm giá điện ở mức 1.918 đồng/kWh, giờ bình thường 3.152 đồng/kWh và giờ cao điểm giá lên tới 5.422 đồng/kWh.

Tương tự, giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất ở cấp điện áp từ 110 kV trở lên ở giờ thấp điểm là 1.146 đồng/kWh, giờ bình thường 1.811 đồng/kWh, còn giờ cao điểm có giá 3.266 đồng/kWh.

Ở cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV, giá điện cho sản xuất giờ thấp điểm là 1.190 đồng/kWh, giờ bình thường 1.833 đồng/kWh và giờ cao điểm là 3.398 đồng/kWh.

Với cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV, giá điện giờ thấp điểm ở mức 1.234 đồng/kWh, giờ bình thường 1.899 đồng/kWh, giờ cao điểm 3.508 đồng/kWh.

Cấp điện áp dưới 6 kV, giá điện cho sản xuất giờ thấp điểm là 1.300 đồng/kWh, giờ bình thường 1.987 đồng/kWh, trong khi giờ cao điểm lên tới 3.640 đồng/kWh.

Mới đây, Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm ngay trong tháng 6 tới nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng điện trong cao điểm nắng nóng.