Tiêu thụ 1 triệu kWh/tháng, FLC Sầm Sơn sở hữu dàn máy phát dự phòng công suất ngang một nhà máy thủy điện nhỏ

18MW tương đương với công suất của một nhà máy thủy điện nhỏ như nhà máy Thủy điện Krông Nô 3 hay nhà máy Thủy điện Nậm Mạ 1.

Theo EVN, chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh có mức tiêu thụ điện lớn đang cho thấy những tín hiệu tích cực.

Với quy mô trên 1.000 phòng nghỉ, FLC Sầm Sơn là một trong những đơn vị tiêu thụ điện năng lớn nhất tỉnh Thanh Hóa, với khoảng 1 triệu kWh/tháng. Những tháng nắng nóng đỉnh điểm, mức tiêu thụ điện có thể tăng vọt lên 17 – 18 triệu kWh.

FLC Sầm Sơn đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản trị năng lượng, như: điều chỉnh nhiệt độ điều hòa luôn duy trì trên 26 độ C, cắt giảm khoảng 50% công suất hệ thống chiếu sáng trang trí, đèn cảnh quan vào các khung giờ cao điểm,...

Đặc biệt, FLC Sầm Sơn đã trang bị hệ thống máy phát điện dự phòng với tổng công suất 18MW có khả năng hòa lưới, cấp toàn bộ điện cho khu vực khách sạn chỉ trong vòng 3 - 7 giây khi có yêu cầu điều chỉnh phụ tải từ ngành Điện.

Theo ông Thái Khắc Quang - Giám đốc Kỹ thuật FLC Sầm Sơn, hàng năm, đơn vị này luôn sẵn sàng sử dụng máy phát để giảm nhu cầu sử dụng điện được cung cấp từ hệ thống điện quốc gia khi cần thiết, góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm của hệ thống điện.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, nhiều doanh nghiệp cũng đang tích cực đồng hành cùng ngành Điện thông qua chương trình DR, điển hình như Công ty CP Bao bì Sông La Xanh (Cụm công nghiệp Đức Thọ, Công ty Cổ phần Sao Mai (Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên), Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng – SAVABECO, Công ty Cổ phần Sợi Nghệ Tĩnh (phường Nam Hồng Lĩnh),…

Tại 18 tỉnh, thành phố phía Bắc (bao gồm Hà Nội), đến tháng 5/2026, có hơn 5.900 khách hàng tham gia chương trình DR phi thương mại, với tiềm năng điều chỉnh trên 1.450MW.

Tại 7 tỉnh, thành phố miền Trung, có 1.925 khách hàng ký thỏa thuận, với tiềm năng khoảng 255,62MW.

Trong khi đó, tại 9 tỉnh, thành phố phía Nam, bao gồm TP.HCM, có trên 9.000 khách hàng tham gia, tiềm năng điều chỉnh phụ tải tối đa khoảng 765MW.

Thời gian tới, các tổng công ty điện lực sẽ tiếp tục rà soát các nhóm khách hàng thuộc lĩnh vực chiếu sáng công cộng, hành chính sự nghiệp, thương mại dịch vụ và sản xuất công nghiệp để mở rộng chương trình DR và dịch chuyển phụ tải.

Chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) bao gồm điều chỉnh phụ tải điện (DR) và dịch chuyển phụ tải điện.

Điều chỉnh phụ tải điện (DR) là việc các khách hàng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất – kinh doanh chủ động giảm nhu cầu sử dụng điện từ hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm.

Dịch chuyển phụ tải điện là giải pháp người dùng chủ động chuyển thời gian sử dụng các thiết bị điện công suất lớn từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm.

Doanh nghiệp ô tô lớn nhất sàn chứng khoán bán đấu giá 141 xe ô tô tải, giá khởi điểm trung bình hơn 66 triệu/xe

Bên trong dây chuyền sản xuất 250.000 quả trứng/giờ của "đế chế trứng hơn 50 tuổi": Rửa trứng bằng nước sạch, soi tia UV

Loạt doanh nghiệp dược bị xử phạt, mức cao nhất 310 triệu đồng

09:43 , 31/05/2026
Đi ăn buffet sầu riêng, gặp thợ gõ - khui sầu riêng lương 60 triệu đồng/tháng

09:02 , 31/05/2026
Ngân hàng siết nợ hơn 500 thửa đất tại một dự án của LDG

08:02 , 31/05/2026
Không chỉ là giải thưởng, điều gì đứng sau 7 lần được xướng tên của VNPT tại Sao Khuê 2026?

20:30 , 30/05/2026

