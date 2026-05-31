Đi ăn buffet sầu riêng, gặp thợ gõ - khui sầu riêng lương 60 triệu đồng/tháng

NLĐO) - Không phải ai cũng biết người nhân viên gõ, khui sầu riêng thầm lặng ở “buffet sầu riêng” là một bàn tay vàng, thu nhập lên đến 60 triệu đồng/tháng

Chiều 30-5, tiệc “buffet sầu riêng” tổ chức tại Cửa hàng trái cây T&T Fruit ở chung cư Hado Centrosa Garden trên đường Ba Tháng Hai, phường Hòa Hưng, TPHCM tiếp tục hút khách dù mức vé năm nay là 229.000 đồng/vé, tăng 30.000 đồng so với năm ngoái, trong bối cảnh mặt bằng giá sầu riêng năm nay thấp hơn. 

Với mức vé này, thực khách được thưởng thức sầu riêng thoải mái trong 1 giờ và có thêm sinh tố bơ, chè Thái để giải nhiệt. Sự kiện chỉ diễn ra trong 2 ngày 30 và 31-5.

Chị Hoa, lần đầu đến thử “buffet sầu riêng”, cho biết đến đây với tinh thần "trải nghiệm" sầu riêng trong một không gian sang trọng cùng các dịch vụ đi kèm vì bản thân không ăn được nhiều.

Chị cho rằng "tiền nào của nấy" vì ở đây từng múi sầu riêng đều được tuyển chọn kỹ, không phải chịu cảnh "hên xui" như khi mua ở các điểm bán vỉa hè.

Đông đảo thực khách đến thưởng thức sầu riêng

Khách hàng tự chọn những múi sầu riêng vàng ươm được tuyển chọn kỹ

Tại cửa hàng, nhân viên khui sầu riêng để lại ấn tượng đặc biệt khi thao tác nhẹ nhàng, chuyên nghiệp, giúp từng múi sầu riêng không chỉ ngon mà còn đẹp mắt.

Anh Bùi Văn Thâm (thường gọi là Muốn) đã có khoảng 4 năm làm thợ gõ sầu riêng chuyên nghiệp, trước đó có 5 năm học nghề. Anh tiết lộ thu nhập của thợ lành nghề như anh khoảng 60 triệu đồng/tháng, những người tay nghề cao hơn thậm chí có thể đạt 100 triệu đồng/tháng.

Để đạt được mức thu nhập cao, người thợ phải có khả năng "nghe" tiếng gõ để đoán tình trạng bên trong quả sầu riêng như độ già, quả bị sượng, bị "vô nước" hay cháy múi.

Anh Bùi Văn Thâm, thợ gõ và khui sầu riêng

Thậm chí, chỉ cần nhìn cây và lá, người thợ giỏi có thể đánh giá được chất lượng của cả khu vườn.

Công việc thường xuyên của anh là đi đến các vườn sầu riêng, chủ yếu ở ĐBSCL, để đánh giá chất lượng và phân loại tỷ lệ sầu riêng (loại A, B, C hay hàng dạt), từ đó định giá được vườn sầu riêng trước khi thu hoạch.

Anh tự đánh giá mức độ chính xác trong việc chẩn đoán chất lượng quả sầu riêng của mình đạt khoảng 70%-80%.

Tới tốc độ khui sầu riêng nhanh, anh Thâm không quá áp lực với việc khui cả tấn sầu riêng/ngày

Khách hàng chọn sầu riêng

Những múi sầu riêng bị cháy sẽ được để riêng, không phục vụ khách

Bà Nguyễn Thị Thanh Trang, Phó Giám đốc Phòng Kinh doanh nội địa Công ty Vina T&T, đơn vị tổ chức sự kiện, cho biết lượng khách năm nay đến đông hơn dự kiến. 

Sau ngày đầu tiên, công ty ước tính sản lượng tiêu thụ đạt 3 tấn, gấp 3 lần năm ngoái.

Đây là sầu riêng Ri6, được thu mua từ các vườn đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, trải qua quy trình kiểm soát chặt chẽ từ khâu thu mua, bảo quản đến vận chuyển từ nhà máy tới cửa hàng để bảo đảm độ chín đồng đều và nhiệt độ phù hợp, qua đó giữ chất lượng sầu riêng ở mức tốt nhất.

