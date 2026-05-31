Doanh nghiệp ô tô lớn nhất sàn chứng khoán bán đấu giá 141 xe ô tô tải, giá khởi điểm trung bình hơn 66 triệu/xe

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM - mã CK: VEA) công bố thông tin đấu giá tài sản bao gồm 141 xe ô tô tải thành phẩm nhãn hiệu Changan. Đây là xe thành phẩm sản xuất đã có phiếu chứng nhận xuất xưởng, hàng tồn kho lâu năm của VEAM.

Cuộc đấu giá dự kiến diễn ra từ 9 giờ ngày 09/6/2026 tại Nhà máy ô tô VEAM, Khu 6, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa.

Giá khởi điểm của lô tài sản là gần 9,34 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (trung bình hơn 66,2 triệu đồng/xe). Người mua được tài sản đấu giá phải tự chịu các loại thuế, chi phí liên quan đến việc vận chuyển, di dời tài sản và các chỉ phí liên quan khác (nếu có).

Hình thức bán là bán theo nguyên trạng, người trúng đấu giá chịu trách nhiệm bảo hành.

Người tham gia đấu giá thực hiện mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 20/5/2026 đến 16 giờ ngày 04/6/2026, trừ ngày nghỉ, theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

Theo thông tin từ VEAM, Changan là dòng xe tải nhẹ có tải trọng từ 750 - 950 kg tùy chủng loại, phù hợp với nhu cầu vận chuyển hàng hóa trong đô thị, nông thôn và khu công nghiệp.

Trong tổng số 141 xe Changan tồn kho, có 58 xe tiêu chuẩn khí thải E3 (thuộc các năm sản xuất từ 2015, 2017, 2018) và 83 xe sản xuất năm 2019 tiêu chuẩn khí thải E4. Hồ sơ pháp lý của xe gồm giấy chứng nhận xuất xưởng, giấy chứng nhận an toàn môi trường và hóa đơn VAT. ﻿

VEAM là doanh nghiệp có vốn nhà nước, trong đó Bộ Công Thương đại diện phần vốn nhà nước chi phối, nắm khoảng 88,47% vốn điều lệ.﻿

VEAM được biết đến là doanh nghiệp lớn nhất ngành ô tô trên sàn chứng khoán. Dù vậy, hoạt động kinh doanh chính là sản xuất và bán ô tô tải lại khá mờ nhạt, giá trị của VEAM chủ yếu nằm ở những khoản đầu tư của doanh nghiệp này tại những hãng xe tên tuổi như: Toyota Việt Nam, Honda Việt Nam, Ford Việt Nam, Mekong Auto, Kumba và VEAM Korea.

Quý 1/2026, VEAM ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.274 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết hơn 1.531 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.764 tỷ đồng, tăng 38%.