Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu CC1 bị hạn chế giao dịch từ ngày 1/6/2026

| | Doanh nghiệp

Do chậm nộp BCTC năm 2025 đã kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định nên cổ phiếu CC1 chỉ được giao dịch phiên thứ Sáu hàng tuần kể từ ngày 1/6/2026.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định về việc đưa cổ phiếu CC1 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 1/6/2026.

Lý do là CC1 chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Với án phạt này, cổ phiếu CC1 chỉ được giao dịch phiên thứ Sáu hàng tuần. Đồng thời, trong thời hạn 15 này kể từ ngày cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, CC1 phải có văn bản gửi HNX giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Cổ phiếu CC1 bị hạn chế giao dịch từ ngày 1/6/2026 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Trong một diễn biến khác, mới đây CC1 đã thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Trong đó, hạn mức ngắn hạn liên thông 1 là 1.950 tỷ đồng và còn lại 50 tỷ đồng hạn mức ngắn hạn liên thông 2.

CC1 ủy quyền cho ông Lê Bảo Anh- Tổng Giám đốc đại diện công ty ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan đến hạn mức tín dụng nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng, khế ước nhận nợ, đề nghị kiêm thỏa thuận phát hành bảo lãnh, ký kết các chứng từ liên quan đến hợp đồng thế chấp,...

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, CC1 mang về doanh thu thuần hơn 2.354 tỷ đồng, tăng 58,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 9,5 tỷ đồng, tăng 2,2%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của CC1 tăng 10% so với đầu năm, lên mức gần 18.824 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận hơn 8.727 tỷ đồng, chiếm 46,4% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 3.003 tỷ đồng, chiếm 16% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 14.285 tỷ đồng, tăng 13,5% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính hơn 6.578 tỷ đồng, chiếm 46,1% tổng nợ; khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 3.645 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng nợ.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
CC1

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Doanh nghiệp ô tô lớn nhất sàn chứng khoán bán đấu giá 141 xe ô tô tải, giá khởi điểm trung bình hơn 66 triệu/xe

Doanh nghiệp ô tô lớn nhất sàn chứng khoán bán đấu giá 141 xe ô tô tải, giá khởi điểm trung bình hơn 66 triệu/xe Nổi bật

Bên trong dây chuyền sản xuất 250.000 quả trứng/giờ của "đế chế trứng hơn 50 tuổi": Rửa trứng bằng nước sạch, soi tia UV

Bên trong dây chuyền sản xuất 250.000 quả trứng/giờ của "đế chế trứng hơn 50 tuổi": Rửa trứng bằng nước sạch, soi tia UV Nổi bật

Tiêu thụ 1 triệu kWh/tháng, FLC Sầm Sơn sở hữu dàn máy phát dự phòng công suất ngang một nhà máy thủy điện nhỏ

Tiêu thụ 1 triệu kWh/tháng, FLC Sầm Sơn sở hữu dàn máy phát dự phòng công suất ngang một nhà máy thủy điện nhỏ

13:20 , 31/05/2026
Loạt doanh nghiệp dược bị xử phạt, mức cao nhất 310 triệu đồng

Loạt doanh nghiệp dược bị xử phạt, mức cao nhất 310 triệu đồng

09:43 , 31/05/2026
Đi ăn buffet sầu riêng, gặp thợ gõ - khui sầu riêng lương 60 triệu đồng/tháng

Đi ăn buffet sầu riêng, gặp thợ gõ - khui sầu riêng lương 60 triệu đồng/tháng

09:02 , 31/05/2026
Ngân hàng siết nợ hơn 500 thửa đất tại một dự án của LDG

Ngân hàng siết nợ hơn 500 thửa đất tại một dự án của LDG

08:02 , 31/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên