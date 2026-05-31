Cổ phiếu CC1 bị hạn chế giao dịch từ ngày 1/6/2026

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có quyết định về việc đưa cổ phiếu CC1 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP vào diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 1/6/2026.

Lý do là CC1 chậm nộp Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Với án phạt này, cổ phiếu CC1 chỉ được giao dịch phiên thứ Sáu hàng tuần. Đồng thời, trong thời hạn 15 này kể từ ngày cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, CC1 phải có văn bản gửi HNX giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục.

Trong một diễn biến khác, mới đây CC1 đã thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Trong đó, hạn mức ngắn hạn liên thông 1 là 1.950 tỷ đồng và còn lại 50 tỷ đồng hạn mức ngắn hạn liên thông 2.

CC1 ủy quyền cho ông Lê Bảo Anh- Tổng Giám đốc đại diện công ty ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan đến hạn mức tín dụng nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng, khế ước nhận nợ, đề nghị kiêm thỏa thuận phát hành bảo lãnh, ký kết các chứng từ liên quan đến hợp đồng thế chấp,...

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, CC1 mang về doanh thu thuần hơn 2.354 tỷ đồng, tăng 58,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 9,5 tỷ đồng, tăng 2,2%.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của CC1 tăng 10% so với đầu năm, lên mức gần 18.824 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận hơn 8.727 tỷ đồng, chiếm 46,4% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 3.003 tỷ đồng, chiếm 16% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức gần 14.285 tỷ đồng, tăng 13,5% so với đầu năm. Trong đó, doanh nghiệp vay và nợ thuê tài chính hơn 6.578 tỷ đồng, chiếm 46,1% tổng nợ; khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn hơn 3.645 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng nợ.