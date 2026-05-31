Sếp Vinasun chỉ mua được gần 23% số cổ phiếu đăng ký

Ông Lê Hải Đoàn- Thành viên HĐQT Vinasun, chỉ mua được hơn 909.000 cổ phiếu VNS trong tổng số 4 triệu đã đăng ký, tương ứng gần 23%.

Ông Lê Hải Đoàn- Thành viên HĐQT Công ty CP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, MCK: VNS) vừa có báo cáo gửi UBCKNN, Sở GDCK và Vinasun về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

Theo đó, từ ngày 8/5/2026 đến ngày 27/05/2026, ông Đoàn chỉ mua được hơn 909.000 cổ phiếu VNS trong tổng số 4 triệu đã đăng ký, tương ứng gần 23%. Lý do không hoàn tất giao dịch là do thay đổi kế hoạch.

Phương thức giao dịch là thỏa thuận với Công ty TNHH tư vấn Kim Ngưu (Tư vấn Kim Ngưu) theo nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 22/4/2026 về miễn chào mua công khai.

Sau giao dịch, ông Lê Hải Đoàn nâng sở hữu từ gần 9,2 triệu cổ phiếu VNS (13,55%) lên hơn 10,1 triệu cổ phiếu (14.89%). Ngược lại, Tư vấn Kim Ngưu giảm sở hữu từ hơn 3,4 triệu cổ phiếu VNS (5,04%) về còn hơn 2,5 triệu cổ phiếu (3,7%).

Tổng số lượng cổ phiếu của ông Lê Hải Đoàn và người có liên quan sau giao dịch ở mức hơn 17,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 26,29%.

Về tình hình kinh doanh, theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, doanh thu thuần ở mức hơn 224,7 tỷ đồng, giảm gần 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán cũng giảm nhẹ từ 182 tỷ đồng về hơn 177 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt gần 47,7 tỷ đồng.

Khấu trừ các khoản thuế, phí, lợi nhuận sau thuế hợp nhất của doanh nghiệp trong quý đầu năm 2026 gần 6,2 tỷ đồng; giảm mạnh so với con số gần 14,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng cộng nguồn vốn Vinasun ở mức gần 1.802 tỷ đồng, giảm 28 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản dài hạn chiếm phần lớn với hơn 1.511 tỷ đồng; tài sản ngắn hạn gần 291 tỷ đồng.

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả tăng nhẹ từ 654 tỷ đồng thời điểm đầu năm lên gần 676 tỷ đồng.


