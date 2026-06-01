Kobler Versailles 10 - Khi một mặt sàn mang theo ký ức của cung điện Versailles

Sau dấu ấn tại Singapore với danh hiệu Top 5 "Thương hiệu Mạnh ASEAN 2026", sự xuất hiện của Kobler Versailles 10 không giống một màn ra mắt sản phẩm thông thường. Nó giống một bước tiến có tính xác lập rằng Kobler không chỉ đang tham gia vào thị trường vật liệu hoàn thiện cao cấp, mà đang từng bước định nghĩa lại những gì một vật liệu cao cấp thực sự cần đại diện.

Khi hoa văn không chỉ là bề mặt, mà là ngôn ngữ của ký ức

Điểm khiến Kobler Versailles 10 khác biệt ngay từ ánh nhìn đầu tiên không nằm ở độ dày hay kết cấu kỹ thuật, dù đó đều là những nâng cấp đáng kể. Giá trị cảm xúc lớn nhất của sản phẩm nằm ở hoa văn bề mặt nơi Kobler đặt toàn bộ linh hồn của dòng sàn này.

Lấy cảm hứng từ Cung điện Versailles, biểu tượng tối thượng của nghệ thuật sống Pháp, Kobler Versailles 10 không chọn cách tái hiện sự xa hoa bằng phô trương. Sản phẩm gợi lại tinh thần Versailles bằng một ngôn ngữ tinh tế hơn vẻ đẹp có lớp lang, sự sang trọng có chiều sâu cùng cảm giác lộng lẫy được tiết chế bằng kỷ luật thẩm mỹ.

Theo định hướng phát triển sản phẩm, hệ hoa văn này được nghiên cứu với tham chiếu từ tinh thần kiến trúc Pháp và sự tham gia chuyên môn từ đội ngũ chuyên gia thuộc Ateliers Jean Nouvel, Paris. Điều đó giúp bề mặt của Kobler Versailles 10 không chỉ đẹp theo nghĩa thị giác, mà còn mang một chất cảm rất riêng cảm giác của một vật liệu được tạo tác không phải để chạy theo thị hiếu tức thời, mà để sống lâu trong những không gian có đòi hỏi cao về gu thẩm mỹ.

Có lẽ vậy, Kobler Versailles 10 không chỉ là mặt sàn nó là một lớp nền của cảm xúc. Một bề mặt có thể khiến toàn bộ không gian trở nên điềm tĩnh hơn, sang hơn, và giàu ký ức hơn.

Độ sang thực sự luôn được chống đỡ bằng kỹ thuật

Ở những sản phẩm cao cấp, vẻ đẹp chỉ thực sự có giá trị khi được chống đỡ bởi cấu trúc đủ mạnh. Kobler Versailles 10 cho thấy thương hiệu này không xây dựng sự sang trọng từ lớp ngoài cùng, mà từ phần lõi.

Cấu trúc 8 lớp Sàn đá thạch anh Kobler Versailles 10 - Royal

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất nằm ở độ dày 10mm thay vì mức 7,5mm trên dòng trung cao hiện tại. Trong ngôn ngữ của vật liệu, chênh lệch ấy không đơn giản là vài milimet. Nó là khác biệt về cảm giác bước chân, về độ đầm của bề mặt, về sự vững chắc mà người dùng cảm nhận mỗi ngày dù đôi khi không gọi tên được.

Với cấu trúc 10mm, Kobler Versailles 10 tạo ra một trải nghiệm gần hơn với cảm giác của vật liệu nguyên khối: chắc hơn, ổn định hơn và yên tâm hơn trên những diện tích lớn. Đây là thứ sang trọng không nằm ở vẻ ngoài, mà nằm ở cảm giác tin cậy khi chạm vào, bước lên, và sống cùng nó qua nhiều năm.

Đó cũng là khác biệt giữa một vật liệu "đẹp để nhìn" và một vật liệu "đáng để sở hữu".

Hèm khóa Solidlock System - sự chính xác của kỹ nghệ trong những chi tiết ít được nhìn thấy

Nếu hoa văn là phần cảm xúc, thì Solidlock System là phần kỷ luật kỹ thuật của Kobler Versailles 10.

Hình ảnh Hệ hèm khóa thế hệ mới Solidlock System

Hệ thống Solidlock System là cơ chế liên kết cơ học đột phá, được tính toán dựa trên các nguyên lý vật lý ứng dụng nhằm tối ưu hóa độ bền kết cấu và trải nghiệm âm học cho vật liệu lát sàn, với 3 đặc tính kỹ thuật cốt lõi.

Chống trượt vi mô (Anti-slip/Interlocking Matrix): Ngàm khóa được thiết kế độ vát tiêu chuẩn với góc alpha 45°, kết hợp cùng cấu trúc 3 điểm khóa cứng (3-point rigid locking). Cơ chế định vị đa chiều này tạo ra lực hãm ma sát lớn, khóa chặt hoàn toàn chuyển động theo cả trục X (trượt ngang) và trục Y (bấp bênh), loại bỏ triệt để hiện tượng hở mạch nối và dịch chuyển ván sàn trong quá trình dãn nở nhiệt hay chịu lực xé.

Kiểm soát âm học (Acoustic Control/Damping System): Ứng dụng thiết kế truyền lực thẳng giúp phân tán nhanh chóng các rung động cơ học khi có tải trọng tác động lên bề mặt. Đặc biệt, hệ thống tích hợp các khoang rỗng vi mô tại các điểm tiếp xúc có tác dụng như những buồng bẫy âm, hấp thụ và triệt tiêu tần số âm thanh cộng hưởng, mang lại hiệu quả cách âm và tiêu âm vượt trội.

Khả năng chịu tải tối ưu (Load-bearing Capacity): Tiết diện chịu lực được gia cường tối đa theo tỉ lệ vàng với cấu trúc ngàm dương chiếm tới 60% tiết diện ngàm hèm. Tỷ lệ phân bổ vật chất này cung cấp độ cứng vững cơ học cực cao, tối ưu hóa khả năng chống gãy ngàm, chống biến dạng nén ép và chịu được tải trọng tĩnh/động liên tục trên bề mặt nối.

Một mặt sàn, nhưng cũng là một tuyên ngôn

Suy cho cùng, điều khiến Kobler Versailles 10 trở nên đáng nhớ không chỉ là công nghệ hay cảm hứng thiết kế. Điều đáng nhớ nằm ở cách sản phẩm này đặt ra một định nghĩa mới cho vật liệu cao cấp đẹp, nhưng phải có chiều sâu; sang, nhưng phải có nền tảng; cảm xúc, nhưng phải được bảo chứng bằng kỹ thuật.

Với những ưu việt của sản phẩm, thương hiệu này dường như đang chú ý đến từng nét tinh tế trong cuộc sống hàng ngày và có lẽ, hạnh phúc từ những điều tinh tế mỗi ngày là tuyên ngôn Kobler Versailles muốn đưa ra, không chỉ giới thiệu một bề mặt mới cho không gian sống, đưa ra khí phách, lý tưởng sống cho người dùng