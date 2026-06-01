Nghẹt thở pha điều trực thăng cứu ngư dân chấn thương sọ não từ giàn khoan tỷ đô của Việt Nam

Thông tin từ PVEP-NCS cho biết, ngư dân nói trên gặp nạn tại vị trí cách giàn Đại Hùng khoảng 40 hải lý. Sau gần 5 giờ di chuyển, tàu dịch vụ của giàn đã tiếp cận và đưa bệnh nhân về khu vực y tế để thăm khám, sơ cứu ban đầu trong tình trạng mạch khó bắt và chuyển biến nặng.

Trước tình huống khẩn cấp, lãnh đạo giàn Đại Hùng đã quyết định điều động trực thăng từ đất liền ra ứng cứu nhằm tối ưu hóa thời gian vận chuyển, đưa người bệnh về bờ điều trị kịp thời.

Bác sĩ Bùi Trung Nam cho biết, công tác thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho người lao động và hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển luôn được giàn Đại Hùng đặc biệt quan tâm. Trường hợp bệnh nhân trên là một trong rất nhiều bệnh nhân đã được giàn sơ cứu kịp thời, an toàn.

Bên cạnh vai trò là điểm tựa an sinh trên biển, mỏ dầu Đại Hùng còn đóng vai trò trọng yếu vào an ninh năng lượng quốc gia. Từ năm 2003 đến nay, trải qua hơn hai thập kỷ vận hành, dự án này đã mang lại tổng doanh thu lũy kế hơn 4,1 tỷ USD, đồng thời đóng góp vào ngân sách nhà nước số tiền trên 600 triệu USD.

Tàu PVT Mercury tiếp nhận dầu từ FSO Đại Hùng Queen tại mỏ Đại Hùng. Ảnh: Petrovietnam

Hiện tại, hoạt động vận hành khai thác tại mỏ Đại Hùng do PVEP-NCS quản lý duy trì sản lượng trung bình từ 18.000 đến 20.000 thùng dầu mỗi ngày.

Ghi nhận trong ngày 31/5/2026, mỏ đã thực hiện đợt xuất bán dầu lần thứ 196 với khối lượng 384.000 thùng, tương đương giá trị thương mại 37,5 triệu USD, nâng tổng sản lượng xuất bán lũy kế lên hơn 81,4 triệu thùng dầu.

Ông Nguyễn Xuân Ninh, Giám đốc PVEP-NCS, cho biết doanh nghiệp đang tập trung các giải pháp kỹ thuật để hướng tới cột mốc xuất bán lần thứ 200 vào tháng 8/2026.

Dự kiến khi hoàn thành mục tiêu này, tổng sản lượng lũy kế thu hồi từ mỏ Đại Hùng sẽ đạt trên 83 triệu thùng, tiếp tục hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP).