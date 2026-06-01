Chuyên gia: Cơ hội từ chính sách đối với thị trường bất động sản nhà ở thương mại đã bị thu hẹp
Báo cáo phân tích ngành bất động sản mới nhất của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam cho thấy dư địa hỗ trợ phân khúc nhà ở thương mại đang thu hẹp khi Nhà nước định hướng tập trung nguồn lực vào hệ thống an sinh xã hội.
Trong năm 2025, các nhà hoạch định chính sách đã tái tập trung vào việc khơi thông nguồn cung và giải quyết các nút thắt pháp lý, giúp hoạt động phê duyệt dự án và tái khởi động các dự án bị trì hoãn phục hồi rõ rệt
Dù vậy, kết quả này cho thấy dư địa để ban hành thêm các chính sách hỗ trợ bổ sung cho thị trường nhà ở thương mại không còn nhiều
Yuanta đánh giá, cơ hội từ chính sách đối với thị trường bất động sản nhà ở thương mại đã bị thu hẹp, trong khi rủi ro sụt giảm đang gia tăng, chẳng hạn như: (1) các biện pháp tiềm năng nhằm kiểm soát đầu cơ và giá nhà, (2) tác động của lãi suất và áp lực nguồn vốn lên sức mua, (3) chi phí phát triển dự án ngày càng tăng cao, và (4) chính sách tập trung mạnh mẽ hơn vào an sinh xã hội.
Theo Yuanta, dư địa từ chính sách tiền tệ cũng đang bị hạn chế
Về định hướng chung, Nhà nước xác định nhà ở phải gắn liền với hệ thống an sinh xã hội
Định hướng chính sách này có nhiều nét tương đồng với lộ trình điều hành của Trung Quốc ở giai đoạn trước
Dù vậy, thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn tiếp tục mở rộng, giá nhà tăng bình quân khoảng 8% mỗi năm trong giai đoạn 2017 - 2020 do lạm dụng đòn bẩy và dư cung
Hệ quả là cơ quan quản lý Bắc Kinh phải áp dụng chính sách "Ba lằn ranh đỏ", dẫn đến cuộc khủng hoảng thanh khoản kéo dài trên toàn ngành
Trong trung hạn, phân khúc nhà ở thương mại sẽ đối mặt với sự cạnh tranh chọn lọc từ nhà ở xã hội
Tại các đô thị lớn, nguồn cung nhà ở xã hội định hướng tăng mạnh
Thực tế thị trường phản ánh rõ lên giá cổ phiếu bất động sản
Trong ngắn hạn, chính sách dự kiến sẽ ưu tiên ổn định mặt bằng giá thông qua nguồn cung nhà ở xã hội, chưa thắt chặt diện rộng đối với nhà ở thương mại
Tuy nhiên, nếu giá nhà tiếp tục tăng quá nóng, lập trường quản lý có thể dịch chuyển sang trạng thái thắt chặt chính thức nhằm bảo đảm sự lành mạnh dài hạn cho toàn ngành
