Dùng VinBus 'mồi' khách cho bất động sản: Chiến lược tự túc hạ tầng giao thông của Vingroup tại Hạ Long Xanh

VinBus sử dụng xe buýt điện do VinFast sản xuất.

Tuyến xe hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, với thời gian di chuyển dự kiến khoảng 2 giờ 20 phút. Theo lộ trình công bố, chiều đi xuất phát từ Khu đô thị Times City (Hà Nội), đi qua các tuyến đường Minh Khai, cầu Vĩnh Tuy, Cổ Linh, Vinhomes Ocean Park 1, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, Quốc lộ 18 trước khi đến Hạ Long Xanh (Quảng Ninh).

Việc một doanh nghiệp tư nhân tự bỏ chi phí vận hành một tuyến giao thông liên tỉnh quy mô lớn như HLX không chỉ đơn thuần là bài toán vận tải công cộng, mà bản chất là bước đi chiến lược nhằm "kéo" nguồn lực và tạo cú hích thanh khoản cho siêu dự án Vinhomes Hạ Long Xanh – đại đô thị biển có quy mô lên tới 6.206 ha do Vingroup đầu tư. Đây cũng là minh chứng cho năng lực tự cung tự cấp hạ tầng của VinBus – thương hiệu xe buýt điện đầu tiên do Việt Nam sản xuất, ra đời từ năm 2019 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, hiện đã phủ sóng tại 5 thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM, Phú Quốc, Hải Phòng và Nha Trang.

Trên hành trình này, xe dừng đón và trả khách tại ba điểm gồm Khu đô thị Times City, tòa nhà S2.15 thuộc Vinhomes Ocean Park 1 và Văn phòng bán hàng Vinhomes Hạ Long Xanh.

Ở chiều ngược lại, xe xuất phát từ Văn phòng bán hàng Vinhomes Hạ Long Xanh, di chuyển theo Quốc lộ 18, cao tốc Hải Phòng - Móng Cái, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, qua Ocean Park 1, Cổ Linh, cầu Vĩnh Tuy và Minh Khai trước khi kết thúc hành trình tại Khu đô thị Times City. Các điểm đón, trả khách trên chiều về gồm Văn phòng bán hàng Vinhomes Hạ Long Xanh, bến trả Ocean Park 2, Ocean Park 3 và Khu đô thị Times City.

Theo lịch trình vận hành, các chuyến xe từ Times City khởi hành vào lúc 7h00, 9h00, 13h00 và 14h00 mỗi ngày. Chiều từ Hạ Long Xanh về Hà Nội có các khung giờ xuất phát 11h00, 13h00, 17h00 và 18h00.

Đơn vị vận hành cho biết tuyến xe này áp dụng cho tất cả người dân, không cần đăng kí trước.



