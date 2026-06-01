Lịch chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 1/6-5/6, tỷ lệ cao nhất 50%

Theo thống kê trên các sàn giao dịch chứng khoán, có 34 doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu trong tuần này từ ngày 1/6/2026 - 5/6/2026, mức cao nhất là 50% và thấp nhất là 3%.

Cụ thể, doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức cao nhất tuần này là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (MCK: DVP, sàn HoSE) đợt 1/2025 bằng tiền với tỷ lệ 50%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 5.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 5/6/2026.

Doanh nghiệp chi trả cổ tức thấp nhất tuần là Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ - TKV (MCK: MGC, sàn UPCoM) khi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 300 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 5/6/2026.

Ngoài ra, còn một số doanh nghiệp điển hình sẽ chốt quyền chi trả cổ tức trong tuần này phải kể đến như Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (PAN Group, MCK: PAN, sàn HoSE), doanh nghiệp tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 1/6/2026.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (MCK: VND, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 1/6/2026.

Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến (MCK: VGG, sàn UPCoM) trả cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 2/6/2026.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị (MCK: HNF, sàn UPCoM) trả cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 5/6/2026.

Công ty Cổ phần SAM Holdings (MCK: SAM, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:6, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 6 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 5/6/2026.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Big (MCK: BIG, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 2%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 200 đồng. Đồng thời, trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ thực hiện quyền 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 5/6/2026.