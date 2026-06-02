Chuyện gì đang xảy ra với Dat Bike?

Những ngày qua, cộng đồng người dùng Dat Bike lan truyền thông tin rằng hình ảnh rò rỉ của mẫu xe điện ERA đang bị điều tra, thậm chí có tin đồn "cơ quan chức năng đã vào cuộc" và "người lái thử (test ride) đã được khoanh vùng".

Cho đến nay, chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào từ cơ quan chức năng về việc có một cuộc điều tra như vậy. Phía trung tâm chăm sóc khách hàng của Dat Bike cũng khẳng định đây là thông tin giả. Hãng cho biết đây là vụ việc xe của đại lý bị khách mang tới xưởng độ bung ra nên đại lý đang làm việc với các cơ quan chức năng vì tài sản bị phá hoại.

Tuy nhiên, bản thân sự xuất hiện của tin đồn này lại hé lộ một câu chuyện lớn hơn nhiều: Dat Bike đang bước vào giai đoạn nhạy cảm nhất kể từ ngày thành lập.

Từ những tấm ảnh mờ ảo đến các tin đồn

Trong nhiều năm, Dat Bike được biết đến như một startup xe điện mang màu sắc "công nghệ" nhiều hơn là một hãng xe truyền thống.

Các sản phẩm đầu tiên như Weaver hay Quantum tập trung vào hiệu năng, tốc độ và khả năng vận hành. Khách hàng của Dat Bike chủ yếu là nhóm người dùng sớm (early adopters), những người sẵn sàng thử nghiệm công nghệ mới.

Nhưng ERA là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Hình ảnh leak sản phẩm lấy từ Facebook

Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên mạng xã hội hồi tháng 4, giới quan sát đã nhận ra Dat Bike đang thay đổi chiến lược. Thiết kế của ERA mang nhiều nét thực dụng, hướng đến nhóm khách hàng đại chúng với cốp lớn, sàn phẳng và kiểu dáng gợi nhớ Honda Lead.

Nói cách khác, đây không còn là chiếc xe dành cho người mê công nghệ. Đây là chiếc xe dành cho số đông.

Và khi bước vào thị trường đại chúng, mọi thông tin rò rỉ đều trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.

Bởi vậy việc trên một số hội nhóm công nghệ và diễn đàn xe điện xuất hiện nhiều bài đăng chia sẻ hình ảnh được cho là "rò rỉ" (leak) của mẫu xe Era trước thềm bàn giao hoặc các phiên bản thử nghiệm chưa từng công bố là điều khiến giới truyền thông khá quan tâm.

Trong ngành công nghệ, các vụ rò rỉ sản phẩm mới thường được nhìn dưới hai góc độ.

Thứ nhất là rủi ro bảo mật. Khi hình ảnh sản phẩm xuất hiện trước ngày ra mắt, doanh nghiệp mất quyền kiểm soát thông điệp truyền thông. Những chi tiết chưa hoàn thiện có thể bị đánh giá sai. Các đối thủ cũng có thêm dữ liệu để phản ứng.

Thứ hai là câu chuyện kỳ vọng thị trường. Đối với Dat Bike, ERA được xem là quân bài chiến lược để mở rộng khỏi nhóm khách hàng công nghệ và tiến vào phân khúc xe tay ga phổ thông. Đây là phân khúc có quy mô lớn hơn nhiều so với thị trường mà Quantum hay Weaver đang phục vụ.

Vì vậy, nếu có hoạt động truy tìm nguồn gốc ảnh leak, điều đó không quá bất thường. Hầu hết các hãng xe lớn đều có quy trình kiểm soát thông tin nghiêm ngặt đối với xe thử nghiệm, xe chạy thử hoặc sản phẩm chưa công bố.

Mọi chuyện sẽ dừng lại ở mức độ tò mò công nghệ thông thường nếu không xuất hiện những đồn đoán mang tính chất nghiêm trọng hơn: "Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra vụ việc rò rỉ này".

Đối với một startup công nghệ đang nỗ lực chiếm lĩnh thị phần nội địa như Dat Bike, thông tin liên quan đến pháp lý hoặc cơ quan quản lý nhà nước luôn là một "gót chân Achilles" nhạy cảm.

Để hiểu tại sao dư luận lại nghi vấn vào thông tin "có cơ quan chức năng vào cuộc điều tra", chúng ta cần lật lại lịch sử truyền thông của startup này. Đây không phải lần đầu tiên cái tên Dat Bike xuất hiện cạnh các tiêu đề có cụm từ "cơ quan chức năng".

Vào cuối năm 2023, ngay sau khi ra mắt dòng xe Quantum, Dat Bike đã tung ra một chiến dịch quảng cáo kết hợp cùng hai nghệ sĩ xiếc nổi tiếng. Đoạn video quảng bá ghi lại cảnh hai nghệ sĩ biểu diễn chồng đầu lên nhau, không đội mũ bảo hiểm khi lái xe máy điện di chuyển trên đường.

Sự việc diễn ra ngay trong thời điểm nhạy cảm của dư luận đã khiến lực lượng chức năng tại TP.HCM lập tức vào cuộc xác minh video, làm rõ các vi phạm về an toàn giao thông và quy chuẩn quảng cáo.

Dù vụ việc sau đó đã được giải quyết theo đúng quy định pháp luật và hãng cũng đã gỡ bỏ, chỉnh sửa các nội dung không phù hợp, nhưng vụ việc truyền thông đó vô tình tạo ra một phản xạ tâm lý đối với công chúng.