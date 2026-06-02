Ái nữ nhà TCC Group kể câu chuyện kinh doanh 10 tỷ USD: Tốt nghiệp MIT, Harvard, hiện nắm trong tay quyền sinh sát Big C, Mega Market

Đối với bà Thapanee Techajareonvikul, niềm tin rằng phụ nữ xứng đáng nắm giữ những vị trí lãnh đạo tối cao chưa bao giờ là một điều gì đó xa lạ. Người mẹ quá cố của bà, Wanna Sirivadhanabhakdi, chính là vị khai quốc công thần sát cánh xây dựng TCC Group thành một đế chế tỷ đô trải dài từ ngành đồ uống, bất động sản, bán lẻ cho đến sản xuất, sở hữu hàng loạt thương hiệu danh tiếng như hãng bia Chang và tập đoàn Fraser & Neave niêm yết tại Singapore.

Ông Charoen Sirivadhanabhakdi, cha của bà, luôn đảm bảo hai con trai và ba cô con gái của mình phải nhận được những cơ hội phát triển ngang nhau trong doanh nghiệp gia đình. Ngày nay, mỗi người con đều đang chèo lái một mảng miếng riêng biệt trong tổng thể đế chế khổng lồ.

Bà Thapanee, người con thứ tư và cũng là con gái út của cặp vợ chồng tỷ phú, đã chính thức tiếp quản chiếc ghế Giám đốc điều hành (CEO) kiêm Chủ tịch của Berli Jucker PCL vào năm 2023, trở thành nữ tướng đầu tiên trong lịch sử của tập đoàn bao bì và bán lẻ lâu đời này. Danh mục đầu tư của công ty hiện bao gồm Big C - chuỗi siêu thị lớn thứ hai Thái Lan, với mạng lưới vận hành mở rộng sang cả Việt Nam, Campuchia, Lào và Hồng Kông.

Trong một buổi ghi hình đặc biệt cho chương trình CNBC Meets: Legacies diễn ra tại một sự kiện ngân hàng tư nhân của UOB ở Singapore, bà tự tin chia sẻ với phóng viên Tania Bryer của đài CNBC:

“Khi bước lên vị trí lãnh đạo phái nữ, tôi không hề cảm thấy một chút lo lắng nào. Ký ức của tôi luôn là hình ảnh mẹ ngồi ngay cạnh cha, ở vị trí trang trọng nhất nơi đầu chiếc bàn họp dài”.

Được biết, nữ CEO này là thạc sĩ tốt nghiệp từ hai ngôi trường danh giá thế giới là MIT và Trường Kinh doanh Harvard.

Những bài học quản trị từ đấng sinh thành

Bà Thapanee cùng các anh chị em lớn lên bằng việc trực tiếp quan sát cha mẹ vận hành kinh doanh và thường xuyên tháp tùng họ trong các cuộc họp thượng đỉnh. Việc chứng kiến cách cha mẹ đưa ra quyết định và điều hòa các mối quan hệ xã hội đã trở thành trường học vĩ đại nhất mà một người có thể nhận được.

Cả cha và mẹ bà đều đặc biệt nhấn mạnh sự chăm chỉ và đức tính khiêm tốn là chìa khóa để mở ra mọi cơ hội. Họ cũng vô cùng nghiêm túc trong việc đảm bảo mọi dự án đầu tư đều phải mang lại giá trị bền vững cho tất cả các bên liên quan. “Cha tôi luôn tìm kiếm các mối quan hệ đối tác dựa trên tinh thần đôi bên cùng có lợi (win-win) cho tất cả những ai tham gia”, bà chia sẻ.

Mặc dù TCC là một tập đoàn đa ngành khổng lồ, bà Thapanee cho biết các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) của tập đoàn từ lâu đã được thúc đẩy bởi sự phù hợp mang tính chiến lược cao. Bà dẫn chứng thương vụ thâu tóm Berli Jucker vào năm 2001 của tập đoàn, mục tiêu cốt lõi lúc đó là để sở hữu mảng sản xuất chai thủy tinh nhằm hoàn thiện và bổ trợ trực tiếp cho mảng kinh doanh bia và rượu dòng cốt lõi của gia đình.

Kể từ đó, các tài sản ngành rượu đã được hợp nhất dưới trướng công ty Thai Beverage PCL niêm yết tại Singapore, do anh trai của bà là ông Thapana dẫn dắt - nhân vật hiện cũng đang đứng đầu thế hệ thứ hai của gia tộc Sirivadhanabhakdi.

Khối tài sản bất động sản khổng lồ của gia tộc được chia nhỏ cho nhiều đơn vị quản lý: người chị thứ hai Wallapa Traisorat đang lãnh đạo Asset World Corp PLC tại Thái Lan, trong khi người em trai Panote Sirivadhanabhakdi giữ quyền điều hành Frasers Property niêm yết tại Singapore. Người chị cả Atinant Bijananda hiện đang đảm nhiệm cương vị phó chủ tịch hội đồng quản trị của Thai Group Holdings, một công ty đầu tư trực thuộc tập đoàn TCC.

Tạp chí Forbes ước tính khối tài sản của gia tộc Sirivadhanabhakdi rơi vào khoảng 10,5 tỷ USD, xếp vị trí thứ tư trong danh sách giàu nhất Thái Lan hiện tại. Đối với Thapanee, cha mẹ bà vẫn là hình mẫu lý tưởng nhất về một cặp vợ chồng cùng nhau quản trị doanh nghiệp gia đình: “Cha mẹ tôi luôn nói với bạn bè rằng họ chưa từng rời xa nhau, dù ngày hay đêm, suốt 51 năm liên tục. Họ thực sự là những người tri kỷ trong cuộc sống và là đối tác chiến lược trong kinh doanh”.

Triết lý điều hành

Khi được hỏi về phương pháp quản lý của mình, bà Thapanee cho biết bà chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tư duy của cha mẹ: luôn biết lắng nghe, tôn trọng và nuôi dưỡng cảm giác thuộc về cho toàn thể nhân viên.

Bà chia sẻ về định hướng phát triển Berli Jucker - doanh nghiệp hiện đang tạo công ăn việc làm cho khoảng 61.000 nhân sự: “Tôi muốn biến doanh nghiệp gia đình thành một tổ chức vô cùng chuyên nghiệp, nhưng tổ chức chuyên nghiệp đó vẫn phải mang lại cảm giác ấm áp như một gia đình”. Đáng chú ý, phụ nữ hiện đang chiếm khoảng 60% tổng số lực lượng lao động và nắm giữ khoảng một nửa số vị trí quản lý cấp cao tại tập đoàn này.

Trong công việc, bà hợp tác chặt chẽ với chồng là ông Aswin Techajareonvikul - cựu lãnh đạo của Berli Jucker. Hiện tại, ông Aswin đang dẫn dắt chuỗi siêu thị Big C trong quá trình chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), đồng thời kiêm nhiệm vị trí phó chủ tịch điều hành hội đồng quản trị của Berli Jucker.

Trong số các ưu tiên ngắn hạn của tập đoàn, trọng tâm lớn nhất là tích hợp và mở rộng mạng lưới của MM Mega Market - chuỗi phân phối bán sỉ hàng tiêu dùng tại Việt Nam vừa được mua lại từ TCC với giá khoảng 720 triệu USD, song song với việc đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Bà Thapanee tiết lộ AI hiện đã được đưa vào sử dụng để tối ưu hóa lộ trình giao hàng và cắt giảm đáng kể mức tiêu thụ năng lượng tại các nhà máy sản xuất của tập đoàn.

Chuyển giao quyền lực cho thế hệ thứ ba

Bất chấp lịch trình bận rộn với việc điều hành các mảng kinh doanh riêng biệt, bà Thapanee và các anh chị em vẫn duy trì lịch họp mặt gia đình đều đặn. Trước đây, các cuộc gặp này thuần túy mang tính chất gia đình xã giao, nhưng cục diện đã thay đổi sau khi người cha quyết định chuyển giao toàn bộ cổ phần trong công ty mẹ của tập đoàn TCC cho 5 người con vào năm ngoái. Giờ đây, các anh chị em gặp nhau thường xuyên để thảo luận các chiến lược hệ trọng liên quan đến sự sinh tồn của tập đoàn.

Mặc dù thế hệ của bà và các anh chị em gần như mặc định phải tham gia vào doanh nghiệp gia đình, nữ CEO khẳng định thế hệ thứ ba của gia tộc sẽ được trao quyền tự do lớn hơn để tự định đoạt lộ trình tương lai của mình.

Một trong ba người con của bà cũng có mặt dưới hàng ghế khán giả khi bà chia sẻ về tương lai của gia tộc: “Chúng tôi sẽ từng bước đưa các con tiếp xúc với công việc kinh doanh xuyên suốt quá trình trưởng thành, và sau đó các con sẽ được toàn quyền lựa chọn mảng miếng nào phù hợp nhất với chuyên môn hoặc sở thích cá nhân của mình”.

Theo: CNBC, Bangkok Post