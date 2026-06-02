Truy tố cựu cán bộ tập đoàn Quách Thị Thêu SN 1977

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội ngày 01/6 đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Quách Thị Thêu (sinh năm 1977, trú tại phường Đống Đa, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thông tin trên Vietnamnet cho hay, theo cáo trạng, từ năm 2020 đến năm 2023, Quách Thị Thêu là cán bộ một tập đoàn lớn, dù không có chức năng, thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc mua các căn hộ với giá ưu đãi tại các dự án, nhưng do cần tiền để chi tiêu cá nhân và trả nợ, bị can đã đưa ra các thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin với những người có nhu cầu thực hiện các thủ tục đất đai hoặc đầu tư bất động sản.

Cụ thể, Thêu giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ, có khả năng thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có thể mua các căn hộ với giá ưu đãi tại các dự án ở Hà Nội và Thanh Hóa. Tin tưởng, các bị hại đã giao tiền cho Thêu.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2023, bị can đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của 3 người bị hại theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bà Thêu bị cáo buộc chiếm đoạn hơn 3 tỷ đồng - Ảnh minh họa tạo bởi AI

Báo Hà Nội mới cho hay, một trong những bị hại là ông Tạ T.T (sinh năm 1976, trú tại xã An Khánh, Hà Nội). Khi biết ông T. có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng thửa đất rộng 1,2ha tại xã Phú Cát, Hà Nội, Thêu giới thiệu có thể thực hiện thủ tục chuyển đổi sang đất sinh thái, đất ở và được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian từ 9 đến 12 tháng.

Ông T. nhờ Thêu thực hiện các thủ tục liên quan. Sau khi nhận 785 triệu đồng từ ông T., Thêu đã dùng chi tiêu cá nhân. Đến đầu tháng 4/2021, Thêu tiếp tục đưa ra lý do gặp khó khăn về thủ tục để yêu cầu ông T. đưa thêm 500 triệu đồng.

Nữ cán bộ này đưa ra thông tin gian dối rằng, có quan hệ với lãnh đạo một tập đoàn lớn và có khả năng mua được căn hộ chung cư theo diện suất ngoại giao với giá ưu đãi tại một số dự án. Theo lời Thêu, mỗi căn hộ cần đặt cọc 1 tỷ đồng và việc đầu tư sẽ mang lại lợi nhuận cao khi chuyển nhượng.

Tin là thật, ông T. đồng ý góp vốn đầu tư và chuyển thêm cho Thêu 500 triệu đồng, trong đó có 250 triệu đồng là tiền cho vay. Đến năm 2022, khi biết các căn hộ tại dự án mà Thêu giới thiệu đã được bán hết nhưng không có tên mình, ông T. nhận ra bị lừa và yêu cầu trả lại tiền. Tuy nhiên, Thêu mới trả được 300 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Thêu còn lừa đảo chiếm đoạt của bà Phạm T.C.V (sinh năm 1977, trú tại Hà Nội) 998 triệu đồng; ông Nguyễn Văn H (sinh năm 1978, trú tại Bắc Ninh) 250 triệu đồng.