Novaland chốt ngày phát hành hơn 167 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL) vừa có văn bản thông báo ngày 11/6/2026 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó, Novaland sẽ phát hành gần 167,6 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 40:3, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 40 quyền sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 1.676 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của Novaland.

Nếu đợt phát hành thành công, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng từ gần 22.345 tỷ đồng lên gần 24.021 tỷ đồng.

Liên quan đến giao dịch cổ phiếu NVL, trong khoảng thời gian từ ngày 21/4/2026 đến ngày 22/4/2026, Diamond Properties chỉ bán khớp lệnh 1,65 triệu cổ phiếu trong tổng số 2,98 triệu cổ phiếu NVL đã đăng ký. Lý do không hoàn tất giao dịch là thay đổi kế hoạch.

Qua đó, Diamond Properties giảm sở hữu từ 170,04 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,61%) xuống 168,39 triệu cổ phiếu chiếm 7,53% vốn Novaland.

Trước đó, tổ chức này cũng đã liên tục thực hiện các giao dịch bán ra cổ phiếu NVL để giảm sở hữu tại Novaland.

Cụ thể, Diamond Properties báo cáo bị công ty chứng khoán bán giải chấp 426.135 cổ phiếu NVL trong phiên 13/4/2026 bằng phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, tổ chức này giảm sở hữu từ 170,46 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,62%) xuống 170,04 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,61%).

Xa hơn, trong khoảng thời gian từ ngày 17/3/2026 đến ngày 19/3/2026, Diamond Properties đã bán khớp lệnh 930.800 cổ phiếu trong tổng số 2,15 triệu cổ phiếu NVL đã đăng ký. Lý do không hoàn tất giao dịch là do thay đổi kế hoạch.

Được biết, ông Bùi Cao Nhật Quân - Chủ tịch HĐQT Novaland cũng đồng thời là người quản lý tại Diamond Properties.

Trong một diễn biến khác, ngày 4/6/2026 tới đây, Novaland sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản nhằm thông qua điều chỉnh, bổ sung một số phương án phát hành cổ phiếu trong năm 2026.

Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến từ ngày 12/6/2026 đến hết ngày 22/6/2026.



