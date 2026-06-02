Thaiholdings giải trình gì về việc mã THD tăng trần 5 phiên liên tiếp?

Thaiholdings đã có văn bản giải trình về biến động giá cổ phiếu 5 phiên giao dịch liên tiếp từ ngày 25/5/2026 đến ngày 29/5/2026.

Công ty CP Thaiholdings (MCK: THD) vừa có văn bản gửi UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội (HNX) giải trình về biến động giá cổ phiếu 5 phiên giao dịch liên tiếp (từ ngày 25/5/2026 đến ngày 29/5/2026).

Theo văn bản này, công ty cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn diễn ra bình thường, không bị ảnh hưởng bởi biến động bất thường nào. Thaiholdings cũng không có bất kỳ thông tin nội bộ nào chưa được công bố theo quy định của pháp luật có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Phía doanh nghiệp cũng cho biết, diễn biến giá cổ phiếu của THD trong thời gian qua là kết quả từ cung cầu khách quan của thị trường và nằm ngoài sự kiểm soát của Công ty.

Công ty cam kết thực hiện đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính minh bạch cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và các nhà đầu tư.

Mới đây, HĐQT Thaiholdings cũng ban hành Nghị quyết thông qua việc đầu tư góp vốn thành lập công ty con.

Theo đó, công ty con dự kiến có tên Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Lộc Trường Phát; trụ sở chính: Pullman Ninh Bình, Số 128 Đường Lê Thái Tổ, Khu đô thị Xuân Thành, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Đây là Công ty TNHH MTV, có vốn điều lệ 28 tỷ đồng, do THD nắm 100% vốn. Ngành nghề kinh doanh chính là Hoàn thiện công trình xây dựng.

Bà Đỗ Thị Trang là Chủ tịch, Người đại diện công ty; đồng thời là người được ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của THD tại Lộc Trường Phát.

Trong một diễn biến khác, ngày 16/6/2026 là ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 của Thaiholdings. Thời gian diễn ra đại hội sẽ được công ty thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.

Nội dung họp gồm thông qua việc tăng vốn điều lệ và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.


An ninh tiền tệ

