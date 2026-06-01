Dự án khách sạn 5 sao tại số 10 Trấn Vũ của OCH bị thu hồi đất

UBND TP Hà Nội vừa quyết định thu hồi đất, chấm dứt hoạt động đối với 24 dự án sử dụng đất ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn. Trong danh sách này có dự án khách sạn 5 sao tại số 10 Trấn Vũ, phường Ba Đình do Công ty Cổ phần VIPTOUR – TOGI làm chủ đầu tư.

Dự án được biết đến với tên thương mại StarCity Westlake Hà Nội, sở hữu vị trí đắc địa bên hồ Trúc Bạch, gần Hồ Tây. Chủ đầu tư là VIPTOUR – TOGI, doanh nghiệp do CTCP One Capital Hospitality (OCH) nắm hơn 86% vốn. OCH hiện là công ty thành viên của CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC).

Theo quy hoạch ban đầu, StarCity Westlake Hà Nội là khách sạn tiêu chuẩn 5 sao gồm 9 tầng nổi và 3 tầng hầm, tổng vốn đầu tư khoảng 230 tỷ đồng. Dự án từng được kỳ vọng hoàn thành vào năm 2011 và mang lại hơn 20,5 triệu USD lợi nhuận trước thuế trong giai đoạn 2010-2012.

Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, dự án vẫn chưa thể về đích. Công trình được khởi công từ năm 2013, hoàn thành phần tầng hầm cùng hệ thống cột bê tông tầng một trước khi ngừng thi công trong giai đoạn 2014-2019.

Đầu năm 2023, dự án được gia hạn tiến độ sử dụng đất đến tháng 1/2025. Theo các báo cáo cập nhật sau đó của OGC, dự án được điều chỉnh quy mô xuống còn 8 tầng nổi và 2 tầng hầm, cung cấp khoảng 234 phòng khách sạn với tổng mức đầu tư dự kiến tăng lên khoảng 500 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2026, StarCity Westlake Hà Nội vẫn là khoản mục lớn nhất trong danh mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang của OCH với giá trị ghi sổ gần 179,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chỉ ít ngày trước khi Hà Nội công bố danh sách các dự án bị thu hồi đất, lãnh đạo OGC và OCH vẫn khẳng định đang xúc tiến các thủ tục pháp lý để tái khởi động dự án.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của OGC diễn ra ngày 20/5, Tổng Giám đốc Lê Vũ Hải cho biết doanh nghiệp vẫn sở hữu một số quỹ đất có vị trí thuận lợi chưa được khai thác hiệu quả, trong đó có dự án StarCity Westlake tại số 10 Trấn Vũ. Theo kế hoạch, tập đoàn kỳ vọng hoàn tất các thủ tục pháp lý và triển khai xây dựng trở lại trong nửa cuối năm 2026.

Một ngày sau, tại đại hội cổ đông của OCH, ban lãnh đạo tiếp tục nhấn mạnh định hướng phát triển dựa trên ba lĩnh vực cốt lõi gồm bất động sản, khách sạn và thực phẩm.

Trong mảng lưu trú, OCH hiện sở hữu và khai thác các khách sạn như StarCity Bayfront Nha Trang, Sunrise Nha Trang Beach Hotel & Spa và thông qua công ty liên kết vận hành Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi, khách sạn đã đi vào hoạt động từ tháng 5/2025.

Song song với đó, OCH đang mở rộng danh mục đầu tư sang lĩnh vực bất động sản tạo dòng tiền. Doanh nghiệp dự kiến huy động tối đa 1.300 tỷ đồng thông qua chào bán riêng lẻ để mua gần 21 triệu cổ phần của IDS Equity Holdings, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 30% lên 48,68%.

Theo thông tin từ ban lãnh đạo OCH, IDS sở hữu nhiều tài sản gồm tòa nhà văn phòng, khách sạn và các dự án bất động sản, với tổng tài sản hơn 5.115 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu đạt 3.822 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2025.

Liên quan đến VIPTOUR – TOGI, doanh nghiệp này từng xuất hiện trong danh sách người nộp thuế nợ đọng do cơ quan thuế Hà Nội công bố. Tính đến ngày 15/1/2025, số tiền thuế và các nghĩa vụ tài chính còn nợ của công ty lên tới khoảng 200 tỷ đồng.