VinFast bắt tay NVIDIA và Autobrains: Tham vọng phổ cập Taxi tự lái tại Đông Nam Á

Theo thỏa thuận được công bố ngày 1/6/2026 tại Đài Bắc, ba doanh nghiệp sẽ xây dựng nền tảng xe tự hành dựa trên cấu trúc tính toán phần cứng NVIDIA DRIVE Hyperion 10 và phần mềm Agentic AI của Autobrains.

Dự án chọn khu vực Đông Nam Á làm thị trường mục tiêu do đặc thù mật độ giao thông cao và cấu trúc đô thị phức tạp, đóng vai trò làm môi trường kiểm chứng thực tế cho công nghệ tự lái.

Hoạt động hợp tác này diễn ra trong bối cảnh các giải pháp tự hành hiện nay gặp rào cản về chi phí tính toán và độ vận hành ổn định ngoài môi trường kiểm soát. Để giải quyết vấn đề, các bên áp dụng kiến trúc mở dạng mô-đun.

Trong đó, phần mềm Agentic AI của Autobrains sử dụng các tác nhân AI chuyên biệt, chỉ kích hoạt khi xử lý các tác vụ cụ thể nhằm giảm áp lực tài nguyên tính toán và hạ giá thành. Song song đó, nền tảng phần cứng từ NVIDIA giúp giảm bớt khối lượng và thời gian tích hợp hệ thống vào phương tiện.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Dương, Phó Tổng Giám đốc Khối Phát triển Tính năng Tự lái VinFast kiêm Viện trưởng Viện nghiên cứu ADAS/AD, cho biết: “Với niềm tin rằng công nghệ di chuyển tiên tiến không nên là đặc quyền dành cho số ít, VinFast cam kết phát triển các giải pháp tự lái có khả năng nhân rộng và dễ tiếp cận thông qua hợp tác với những đối tác công nghệ hàng đầu thế giới. Cùng với Autobrains và NVIDIA, chúng tôi đang từng bước xây dựng hướng tiếp cận thực tiễn và tối ưu chi phí cho công nghệ di chuyển cấp độ 4 trong môi trường giao thông thực tế năng động tại Đông Nam Á”.

Ở góc độ đối tác phần mềm, ông Igal Raichelgauz, CEO Autobrains, phát biểu: “ Cùng với NVIDIA và VinFast, Autobrains đang giới thiệu nền tảng Robotaxi cấp độ 4 đầu tiên ứng dụng tác nhân AI, được thiết kế để xử lý các điều kiện giao thông thực tế ở quy mô lớn và có khả năng triển khai trên xe thương mại”.

Đại diện đơn vị cung cấp nền tảng tính toán, ông Rishi Dhall, Phó Chủ tịch NVIDIA phụ trách mảng Ô tô, nhận định: “Phương tiện định nghĩa bằng phần mềm (Software Defined Vehicle - SDV) đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi của ngành công nghiệp ô tô. Việc phát triển chương trình cấp độ 4 của VinFast trên nền tảng NVIDIA DRIVE Hyperion kết hợp phần mềm tự lái của Autobrains sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phát triển phương tiện tự lái an toàn, tin cậy, phù hợp với điều kiện giao thông thực tế phức tạp”.

Dự án phát triển công nghệ tự hành này nằm trong lộ trình xây dựng hệ sinh thái sản phẩm của VinFast, phục vụ cho kế hoạch mở rộng hệ thống phân phối tại các thị trường trọng điểm bao gồm Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Đông và Châu Á.