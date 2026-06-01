Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố chủ cửa hàng ở Đà Lạt bán áo khoác giả thương hiệu nổi tiếng

| | Doanh nghiệp

Từ công tác trinh sát, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện một cửa hàng thời trang kinh doanh hàng trăm sản phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng.

Ngày 1/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 chủ một cửa hàng thời trang tại phường Xuân Hương - Đà Lạt để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Công an tống đạt các quyết định khởi tố với 2 trường hợp vi phạm.

Qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng này bày bán hàng trăm áo khoác mang nhãn hiệu của nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng có dấu hiệu giả mạo. Quá trình kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm.

Tại thời điểm làm việc, ông N.A.N. và bà V.T.T.H. (chủ cơ sở kinh doanh trên) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng trên.

Công an thu giữ hàng trăm áo khoác giả các thương hiệu nổi tiếng tại cửa hàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông N. và bà H. đã thừa nhận các sản phẩm không phải hàng chính hãng mà được mua trôi nổi, sau đó gắn nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng để bán kiếm lời.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn gốc số hàng giả và các cá nhân, tổ chức liên quan.

Theo Thái Lâm

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia nói về ảnh hưởng của chính sách đối với thị trường bất động sản

Chuyên gia nói về ảnh hưởng của chính sách đối với thị trường bất động sản Nổi bật

Mất lợi thế vì phải di dời cảng, "lão tướng" ngành cảng biển lấy lại ngôi vương nhờ dự án 4.200 tỷ đồng

Mất lợi thế vì phải di dời cảng, "lão tướng" ngành cảng biển lấy lại ngôi vương nhờ dự án 4.200 tỷ đồng Nổi bật

Khi ESG không còn là “bài toán tuân thủ”: Câu chuyện chuyển mình của Antesco

Khi ESG không còn là “bài toán tuân thủ”: Câu chuyện chuyển mình của Antesco

13:30 , 01/06/2026
Biến động tại Vinhomes: Vừa thoái vốn, vừa 'ôm trọn' siêu dự án 880ha tại TP.HCM

Biến động tại Vinhomes: Vừa thoái vốn, vừa 'ôm trọn' siêu dự án 880ha tại TP.HCM

11:34 , 01/06/2026
Khởi tố Chủ tịch HĐQT sinh năm 1983 tiếp tay làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố Chủ tịch HĐQT sinh năm 1983 tiếp tay làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

11:34 , 01/06/2026
Từ startup được định giá hơn 1.000 tỷ đồng đến thương vụ bán mình chỉ 270 tỷ đồng: Chuyện gì đã xảy ra với The Coffee House?

Từ startup được định giá hơn 1.000 tỷ đồng đến thương vụ bán mình chỉ 270 tỷ đồng: Chuyện gì đã xảy ra với The Coffee House?

11:16 , 01/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên