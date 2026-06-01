Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố Chủ tịch HĐQT sinh năm 1983 tiếp tay làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

| | Doanh nghiệp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố hai bị can, trong đó có một lãnh đạo doanh nghiệp, về hành vi làm giả tài liệu nhằm hợp thức hóa hồ sơ mua nhà ở xã hội cho người không đủ điều kiện.

Khởi tố Chủ tịch HĐQT sinh năm 1983 tiếp tay làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Ảnh: Công an Bắc Ninh

Ngày 26/5, Phòng Cảnh sát kinh tế và môi trường (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Cương (sinh năm 1986) và Nguyễn Lâm Tới (sinh năm 1983), cùng trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

Cả hai bị điều tra về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Trong đó, bị can Nguyễn Lâm Tới là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Vichi, địa chỉ tại số 338 đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Võ Cường.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2025, Vũ Văn Cương biết dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên (nay là phường Nếnh) còn một số căn hộ chưa bán. Nhận thấy nhiều khách hàng có nhu cầu nhưng không đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định, Cương đã chủ động đặt vấn đề hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ để trục lợi.

Để hợp thức hóa điều kiện trên giấy tờ, Cương liên hệ với Nguyễn Lâm Tới để nhờ ký xác nhận và đóng dấu khống của Công ty Vichi vào các văn bản thông tin về thu nhập và tiền lương. Những tài liệu này không phản ánh đúng thực tế công việc và thu nhập của người đứng tên, nhưng được đưa vào hồ sơ để vượt qua vòng xét duyệt ban đầu nhằm tiếp cận chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm vì mục đích vụ lợi. Cơ quan điều tra xác định hành vi gian dối này không chỉ xâm phạm trật tự quản lý hành chính mà còn trực tiếp làm hẹp cơ hội tiếp cận nhà ở của những người lao động, công nhân có hoàn cảnh khó khăn thực sự. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Khởi tố

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyên gia nói về ảnh hưởng của chính sách đối với thị trường bất động sản

Chuyên gia nói về ảnh hưởng của chính sách đối với thị trường bất động sản Nổi bật

Mất lợi thế vì phải di dời cảng, "lão tướng" ngành cảng biển lấy lại ngôi vương nhờ dự án 4.200 tỷ đồng

Mất lợi thế vì phải di dời cảng, "lão tướng" ngành cảng biển lấy lại ngôi vương nhờ dự án 4.200 tỷ đồng Nổi bật

Biến động tại Vinhomes: Vừa thoái vốn, vừa 'ôm trọn' siêu dự án 880ha tại TP.HCM

Biến động tại Vinhomes: Vừa thoái vốn, vừa 'ôm trọn' siêu dự án 880ha tại TP.HCM

11:34 , 01/06/2026
Từ startup được định giá hơn 1.000 tỷ đồng đến thương vụ bán mình chỉ 270 tỷ đồng: Chuyện gì đã xảy ra với The Coffee House?

Từ startup được định giá hơn 1.000 tỷ đồng đến thương vụ bán mình chỉ 270 tỷ đồng: Chuyện gì đã xảy ra với The Coffee House?

11:16 , 01/06/2026
“King Of Doors - Mở Lối Kỷ Nguyên Mới”: Tập đoàn Austdoor tạo dấu ấn tại sự kiện Quy Nhơn

“King Of Doors - Mở Lối Kỷ Nguyên Mới”: Tập đoàn Austdoor tạo dấu ấn tại sự kiện Quy Nhơn

11:00 , 01/06/2026
“DNA công nghệ” của Bầu Hiển và logic phía sau siêu cảng Vietnam SuperPort™

“DNA công nghệ” của Bầu Hiển và logic phía sau siêu cảng Vietnam SuperPort™

11:00 , 01/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên