Khởi tố Chủ tịch HĐQT sinh năm 1983 tiếp tay làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 26/5, Phòng Cảnh sát kinh tế và môi trường (Công an tỉnh Bắc Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Cương (sinh năm 1986) và Nguyễn Lâm Tới (sinh năm 1983), cùng trú tại phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.

Cả hai bị điều tra về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự. Trong đó, bị can Nguyễn Lâm Tới là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Vichi, địa chỉ tại số 338 đường Ngọc Hân Công Chúa, phường Võ Cường.

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2025, Vũ Văn Cương biết dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân tại xã Quang Châu, huyện Việt Yên (nay là phường Nếnh) còn một số căn hộ chưa bán. Nhận thấy nhiều khách hàng có nhu cầu nhưng không đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định, Cương đã chủ động đặt vấn đề hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ để trục lợi.

Để hợp thức hóa điều kiện trên giấy tờ, Cương liên hệ với Nguyễn Lâm Tới để nhờ ký xác nhận và đóng dấu khống của Công ty Vichi vào các văn bản thông tin về thu nhập và tiền lương. Những tài liệu này không phản ánh đúng thực tế công việc và thu nhập của người đứng tên, nhưng được đưa vào hồ sơ để vượt qua vòng xét duyệt ban đầu nhằm tiếp cận chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm vì mục đích vụ lợi. Cơ quan điều tra xác định hành vi gian dối này không chỉ xâm phạm trật tự quản lý hành chính mà còn trực tiếp làm hẹp cơ hội tiếp cận nhà ở của những người lao động, công nhân có hoàn cảnh khó khăn thực sự. Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.