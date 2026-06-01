“King Of Doors - Mở Lối Kỷ Nguyên Mới”: Tập đoàn Austdoor tạo dấu ấn tại sự kiện Quy Nhơn

Sự kiện không chỉ đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển của ADG| Tập đoàn Austdoor, mà còn thể hiện khát vọng tiên phong của doanh nghiệp trong việc kiến tạo những chuẩn mực mới cho ngành cửa và vật liệu xây dựng tại Việt Nam.

Dấu ấn của một thương hiệu tiên phong

Với chủ đề "Mở Lối Kỷ Nguyên Mới", chương trình mang đến không gian trải nghiệm được đầu tư quy mô, hiện đại và giàu cảm hứng - Nơi Tập đoàn Austdoor giới thiệu những định hướng chiến lược mới cùng các giải pháp sản phẩm nổi bật cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Tập đoàn Austdoor đã chia sẻ về hành trình hơn hai thập kỷ xây dựng thương hiệu, đồng thời khẳng định định hướng phát triển dựa trên nền tảng đổi mới công nghệ, nâng cao trải nghiệm khách hàng và phát triển bền vững.

Theo đại diện doanh nghiệp, thị trường đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới, nơi doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh ở sản phẩm mà còn ở năng lực vận hành, hệ sinh thái dịch vụ và khả năng tạo ra giá trị dài hạn cho khách hàng.

Ông Trần Hưng Dũng - Giám đốc điều hành Tập đoàn Austdoor phát biểu tại sự kiện

Không gian kết nối và truyền cảm hứng

Một trong những điểm nhấn của chương trình là không gian trải nghiệm được thiết kế theo tinh thần hiện đại, công nghệ và đẳng cấp thương hiệu, mang đến cho khách mời nhiều cảm xúc ấn tượng.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm và chiến lược, sự kiện còn là dịp để các đối tác, nhà phân phối và khách hàng giao lưu, kết nối và cùng chia sẻ về cơ hội phát triển trong giai đoạn mới của thị trường.

Nhiều khách mời đánh giá chương trình không chỉ thể hiện quy mô và sự chuyên nghiệp của ADG| Tập đoàn Austdoor, mà còn cho thấy tinh thần đổi mới mạnh mẽ cùng khát vọng dẫn đầu của doanh nghiệp trong ngành vật liệu xây dựng.

Các chuyên gia Tập đoàn Austdoor chia sẻ giải pháp sản phẩm mới tại sự kiện

"King of Doors" - Khẳng định vị thế và tầm nhìn mới

Sự kiện tại Quy Nhơn được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của Tập đoàn Austdoor giai đoạn 2026 và những năm tiếp theo.

Thông qua thông điệp "King Of Doors", doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong ngành cửa tại Việt Nam, đồng thời cho thấy quyết tâm mở ra một kỷ nguyên mới với những chuẩn mực cao hơn về chất lượng sản phẩm, công nghệ và trải nghiệm khách hàng.

Trong bối cảnh thị trường đang chuyển dịch mạnh mẽ theo xu hướng hiện đại hóa và phát triển bền vững, ADG| Tập đoàn Austdoor đặt mục tiêu tiếp tục đầu tư vào đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực hệ thống và đồng hành cùng đối tác, khách hàng trên hành trình tăng trưởng dài hạn.

Sự kiện "King Of Doors - Mở Lối Kỷ Nguyên Mới" khép lại với nhiều dấu ấn đáng nhớ, đồng thời mở ra kỳ vọng về những bước phát triển mới của Tập đoàn Austdoor trong tương lai.