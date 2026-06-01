Vietlott trả gần 31.000 tỷ đồng tiền thưởng sau 10 năm, kỷ lục 344 tỷ đồng

Doanh thu từ gần 1.600 tỷ lên gần 9.700 tỷ đồng

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) bắt đầu triển khai kinh doanh từ ngày 18/7/2016 với xổ số tự chọn Mega 6/45, đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện loại hình xổ số có giá trị giải thưởng cao và tích lũy sau những kỳ quay không có người trúng Jackpot.

Đến nay Vietlott đang phát hành là 7 sản phẩm: Xổ số tự chọn số theo ma trận với các giải thưởng Jackpot có giá trị cao (Mega 6/45, Power 6/55); Xổ số tự chọn số theo dãy số với cách chơi quen thuộc (Max 3D/3D+, Max 3D Pro); Xổ số tự chọn số quay số nhanh (Keno, Bingo18) và gần nhất là xổ số quay nhanh Lotto 5/35.

Về hệ thống phân phối, Vietlott hiện đang triển khai kinh doanh tại 2 kênh: thiết bị đầu cuối và điện thoại.

Từ những điểm bán hàng đầu tiên năm 2016, đến nay, Vietlott đã có hệ thống hơn 6.100 điểm bán hàng, phủ rộng trên 34 tỉnh, thành phố, tạo ra khoảng 12.000 việc làm.

Kênh phân phối qua điện thoại (ứng dụng hỗ trợ Vietlott SMS) của Vietlott sau hơn 5 năm triển khai đã thu hút hơn 4 triệu tài khoản tham gia dự thưởng. Vietlott SMS đã liên kết với hơn 30 ứng dụng ví điện tử, ngân hàng như Viettel Money, MoMo, Zalopay, VPBank….

Về kết quả kinh doanh, doanh thu Vietlott tăng trưởng theo từng năm, từ 1.597 tỷ đồng vào năm 2016 đã chạm mốc 9.686 tỷ đồng vào năm 2025. Tính đến tháng 30/5/2026, Vietlott ghi nhận tổng doanh thu gần 58.000 tỷ đồng.

Tương ứng với sự tăng trưởng về doanh thu, Vietlott đã đóng góp ngân sách các địa phương gần 16.000 tỷ đồng (tính từ 2016 đến 30/5/2026).

Trả thưởng gần 31.000 tỷ đồng

Vietlott đã ghi nhận có hơn 190 triệu lượt trúng thưởng và trả thưởng gần 31.000 tỷ đồng đến người chơi trên toàn quốc sau 10 năm kinh doanh (tính đến 30/5/2026).

Cụ thể, sản phẩm xổ số tự chọn ma trận (Mega 6/45, Power 6/55) ghi nhận hơn 54,2 triệu lượt trúng thưởng với tổng giá trị trả thưởng là 18.339 tỷ đồng. Trong đó, xổ số tự chọn Mega 6/45 có 159 bộ số trúng Jackpot với giá trị khoảng 5.730 tỷ đồng và xổ số tự chọn Power 6/55 có 374 bộ số trúng Jackpot với giá trị hơn 6.449 tỷ đồng.

Đặc biệt, ngày 22/7/2025, Vietlott đã trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ QSMT 01215 trị giá hơn 344 tỷ đồng đến anh N.P – người chơi may mắn đã trúng giải thưởng xổ số có giá trị lớn nhất từ trước đến nay của Vietlott nói riêng và tại Việt Nam nói chung.

Anh N.P - người chơi trúng giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 trị giá hơn 344 tỷ đồng đã trao tặng 8 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội

Sản phẩm xổ số quay nhanh (Keno, Bingo18, Lotto 5/35) ghi nhận hơn 130 triệu lượt trúng thưởng với tổng giá trị trả thưởng là 10.586 tỷ đồng. Trong đó, xổ số quay nhanh Lotto 5/35 đã ghi nhận 24 bộ số trúng giải Độc Đắc với tổng giá trị hơn 252 tỷ đồng.

Sản phẩm xổ số tự chọn dãy số (Max 3D/3D+, Max 3D Pro) ghi nhận hơn 5,3 triệu lượt trúng thưởng với tổng giá trị trả thưởng là 1.285 tỷ đồng. Trong đó, xổ số tự chọn Max 3D/3D+ có 144 bộ số trúng giải Đặc biệt với giá trị 223 tỷ đồng và xổ số tự chọn Max 3D Pro có 77 bộ số trúng giải Đặc biệt với giá trị 261 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, Vietlott có kế hoạch triển khai kênh phân phối qua Internet và cải tiến các sản phẩm xổ số tự chọn hiện hữu.