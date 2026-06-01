Một chuỗi pizza nổi tiếng sắp phải bán mình, doanh số lao dốc 10 quý liên tiếp

Tập đoàn Yum Brands hiện đang trong quá trình đàm phán độc quyền để bán lại chuỗi cửa hàng Pizza Hut cho quỹ đầu tư tư nhân LongRange Capital, một nguồn tin am hiểu vụ việc vừa tiết lộ.

Cũng theo nguồn tin này, hai bên đang có những bước tiến triển tích cực trong các cuộc thảo luận về một thương vụ tiềm năng. Kết quả cuối cùng có thể sẽ được định đoạt trong vài tuần tới, song hiện tại vẫn chưa có bất kỳ sự đảm bảo chắc chắn nào về việc các bên sẽ đi đến một thỏa thuận chính thức. Trước các yêu cầu bình luận từ Reuters, phía quỹ đầu tư LongRange đã từ chối đưa ra phản hồi.

Động thái bán mình của Pizza Hut diễn ra ngay giữa bối cảnh ngành công nghiệp thức ăn nhanh toàn cầu đang phải gồng mình chống chọi với tình trạng nhu cầu thị trường sụt giảm kéo dài. Một trong những nguyên nhân khách quan mới nổi là sự bùng nổ của các loại thuốc giảm cân dựa trên cơ chế GLP-1 (như Ozempic hay Wegovy) - xu hướng này đang thúc đẩy mạnh mẽ người tiêu dùng quay lưng với đồ ăn nhanh để chuyển sang các lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn cho sức khỏe.

Áp lực lên các đại gia ngành thực phẩm càng bị đẩy lên mức đỉnh điểm do hệ lụy từ lạm phát leo thang và sự sụt giảm nghiêm trọng trong tâm lý người tiêu dùng. Thực tế này buộc các thực khách phải cân đo đong đếm kỹ lưỡng trước khi quyết định đi ăn ngoài, đồng thời giáng đòn nặng nề vào các ông lớn ngành pizza tại Mỹ vốn đã điêu đứng sẵn vì chi phí nguyên liệu đầu vào duy trì ở mức cao ngất ngưởng.

Vào năm ngoái, ban lãnh đạo Yum Brands từng thông báo đang tiến hành rà soát các lựa chọn chiến lược, bao gồm cả một kịch bản bán lại tiềm năng đối với thương hiệu Pizza Hut. Quyết định này được đưa ra khi chuỗi pizza này liên tục tỏ ra hụt hơi và trầy trật trong cuộc đua giành thị phần với các thương hiệu anh em cùng nhà thuộc phân khúc nhà hàng bình dân, điển hình là chuỗi Taco Bell.

Số liệu tài chính cho thấy doanh số bán hàng trên cùng một cửa hàng của Pizza Hut tại thị trường Mỹ đã liên tục lao dốc trong suốt 10 quý liên tiếp. Thương hiệu này từng đóng góp khoảng 12% vào tổng doanh thu của tập đoàn mẹ Yum Brands vào năm 2025.

Trước đó vào tháng 4, Reuters từng đưa tin cho biết bên cạnh LongRange Capital, một loạt các quỹ đầu tư sừng sỏ khác bao gồm Sycamore Partners và Apollo Global Management cũng đang ráo riết tham gia vào cuộc đua giành quyền sở hữu chuỗi pizza đình đám này.

Ngay sau khi thông tin đàm phán độc quyền được phát đi, cổ phiếu của Yum Brands (tập đoàn đồng sở hữu thương hiệu gà rán KFC) đã lập tức ghi nhận mức tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch ngoài giờ. Trang tin Bloomberg là đơn vị đầu tiên khui ra diễn biến thương vụ này vào đầu ngày.

Ngành công nghiệp nhà hàng tại Mỹ hiện đang chứng kiến một làn sóng mua bán và sáp nhập (M&A) vô cùng mạnh mẽ, nơi nhiều chuỗi cửa hàng quy mô nhỏ đã chấp nhận rút lui và rời khỏi thị trường chứng khoán đại chúng do chi phí đầu vào tăng vọt và nhu cầu ăn uống tại chỗ của người dân suy giảm rõ rệt. Những cái tên đáng chú ý trong làn sóng này có thể kể đến Denny’s, Potbelly và California Pizza Kitchen.

Không đứng ngoài vòng xoáy đào thải, một ông lớn khác là Papa John’s International cũng đang ráo riết tìm kiếm đối tác để bán lại mảng kinh doanh của mình. Reuters hồi đầu tháng này đưa tin, công ty đầu tư Irth Capital Management hiện đang bắt tay phối hợp với bên nhận quyền thương mại (franchisee) lớn nhất của Papa John’s tại Mỹ nhằm tiến hành tư nhân hóa và đưa chuỗi này rời khỏi sàn giao dịch tập trung. Cuộc đại phẫu cấu trúc của Yum Brands và Pizza Hut, theo đó, hứa hẹn sẽ là phát súng kích hoạt giai đoạn tái định hình tiếp theo trên bản đồ ẩm thực Mỹ.

Theo: Reuters