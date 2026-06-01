Biến động tại Vinhomes: Vừa thoái vốn, vừa 'ôm trọn' siêu dự án 880ha tại TP.HCM

Ngày 29/5/2026, Công ty Cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) công bố thông tin bất thường liên quan đến biến động cấu trúc doanh nghiệp trực thuộc.

Cụ thể, Vinhomes thông báo đã nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam, qua đó đưa doanh nghiệp này trở thành công ty con.

Cùng ngày, Vinhomes cũng đã chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại Phát Lộc, dẫn đến việc Phát Lộc không còn thuộc cơ cấu công ty con của hệ thống.

Hai doanh nghiệp mục tiêu trong đợt tái cơ cấu này đều đăng ký trụ sở chính tại Tầng 20A, Tòa nhà Vincom Center Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM.

Trọng tâm của đợt biến động này nằm ở pháp nhân CTCP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam, liên quan đến dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn.

Dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế có diện tích gần 880 ha nằm tại xã Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Đây là dự án có quy mô diện tích gần 880 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 59.000 tỷ đồng. Theo quy hoạch, dự án được thiết kế cho quy mô dân số 135.000 người, trong đó bao gồm khoảng 60.000 sinh viên. Cơ cấu sản phẩm thấp tầng của dự án bao gồm 552 căn biệt thự cao tối đa 4 tầng, 2.491 căn nhà ở liền kề cao tối đa 5 tầng và 815 căn nhà ở tái định cư.

Đi kèm với đó là các công trình chung cư cao 12-22 tầng, khu nhà ở xã hội cao 3-10 tầng và hệ thống công trình giáo dục, cơ sở y tế.

Về quá trình phát triển, dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế đã được TPHCM phê duyệt quy hoạch 1/2000 vào năm 2012. Đến tháng 2/2018, Tập đoàn Berjaya đã chuyển nhượng 97,7% phần vốn góp tại Berjaya Việt Nam cho một đối tác trong nước, tương đương giá trị chuyển nhượng gần 11.750 tỷ đồng.

Vào đầu năm 2025, dự án tiếp tục được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, tạo cơ sở pháp lý để tiến tới các giai đoạn triển khai tiếp theo. Việc Vinhomes chính thức xác nhận Berjaya Việt Nam là công ty con vào cuối tháng 5/2026 là bước ghi nhận việc hoàn thiện quyền sở hữu tại dự án này.

Kết thúc quý 1/2026, Vinhomes ghi nhận tổng doanh thu đạt 65.114 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 25.625 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý, quy mô tổng tài sản của Vinhomes đạt 869.975 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm; trong đó giá trị hàng tồn kho bất động sản đang xây dựng chiếm hơn 117.678 tỷ đồng (tăng thêm hơn 10.700 tỷ đồng), còn lượng tiền và các khoản tương đương tiền đạt khoảng 35.838 tỷ đồng, giảm 27% so với thời điểm đầu năm.