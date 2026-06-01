Khoảnh khắc đúng 0 giờ 01 phút, 2 nhà máy thuỷ điện 360MW chính thức tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Theo thông tin trên website Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đúng 0 giờ 01 phút ngày 01/6/2026, Nhà máy Thủy điện Pleikrông (100MW) và Nhà máy Thủy điện Sê san 3 (260MW) chính thức tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh.﻿ Công ty Thủy điện Ialy là đơn vị quản lý hai nhà máy này.

Việc gia nhập thị trường bán buôn điện cạnh tranh đánh dấu sự thay đổi trong cơ chế hoạt động của các nhà máy. Thay vì phát điện theo phương thức vận hành truyền thống, các tổ máy sẽ tham gia chào giá trên từng chu kỳ giao dịch của thị trường. Cơ chế này giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong việc khai thác nguồn nước, lựa chọn thời điểm phát điện phù hợp nhằm tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Cụm thủy điện này sở hữu lợi thế đáng kể nhờ hồ chứa Pleikrông có dung tích trên 1 tỷ m³, đóng vai trò điều tiết nguồn nước cho Nhà máy Thủy điện Sê San 3 ở hạ lưu. Do cả hai nhà máy đều thuộc cùng một đơn vị quản lý, việc phối hợp vận hành hồ chứa, đánh giá giá trị nguồn nước và xây dựng chiến lược chào giá được triển khai thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác.

Bên cạnh đó, bốn tổ máy của hai nhà máy có khả năng khởi động nhanh và điều chỉnh công suất linh hoạt, đáp ứng tốt yêu cầu điều độ của hệ thống điện quốc gia. Việc thị trường điện vận hành theo các chu kỳ giao dịch 30 phút cũng mở ra cơ hội để các nhà máy tận dụng những khung giờ có giá điện cao nhằm gia tăng doanh thu.

Thị trường bán buôn điện cạnh tranh là bước phát triển quan trọng trong lộ trình xây dựng thị trường điện Việt Nam. Cơ chế này cho phép các đơn vị phát điện trực tiếp tham gia chào giá và cạnh tranh trong quá trình huy động nguồn điện, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phương thức phân bổ truyền thống như trước đây.