Mì Miliket chốt ngày “tặng” cổ phiếu thưởng tỷ lệ 200%

CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket (UPCoM: CMN) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo thông báo gửi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền là 12/6/2026.

Cụ thể, Colusa – Miliket sẽ thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 1:2, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới.

Với tỷ lệ thưởng cổ phiếu lên tới 200%, số lượng cổ phiếu lưu hành của Colusa – Miliket dự kiến tăng gấp ba lần so với hiện tại.

Hiện Colusa - Miliket có vốn điều lệ 48 tỷ đồng﻿, như vậy sau khi phát hành công ty sẽ tăng vốn lên 144 tỷ đồng.

Đây là một trong những đợt phát hành cổ phiếu thưởng có tỷ lệ cao trên thị trường UPCoM trong thời gian gần đây, cho thấy doanh nghiệp đang sở hữu lượng thặng dư vốn hoặc các quỹ tích lũy đủ lớn để thực hiện phương án tăng vốn.

Colusa – Miliket là doanh nghiệp sở hữu thương hiệu mì ăn liền Miliket, nổi tiếng với dòng sản phẩm "mì hai con tôm". Cổ phiếu CMN hiện đang giao dịch trên thị trường UPCoM.

Năm 2025, Colusa - Miliket đạt doanh thu thuần kỷ lục 797 tỷ đồng, tăng 7,7% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 13%, xuống còn 20 tỷ đồng.