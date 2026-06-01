TAPETCO khai trương hệ thống cung ứng nhiên liệu tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng

Là đơn vị tiên phong đầu tư và vận hành hệ thống tra nạp ngầm nhiên liệu hàng không tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất từ năm 2016, TAPETCO là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu hàng không tại Việt Nam. Doanh nghiệp nổi bật với định hướng ứng dụng công nghệ hiện đại, tự động hóa và chuyển đổi số vào toàn bộ quy trình quản lý, vận hành và kiểm soát chất lượng nhiên liệu.

Bên cạnh đó, TAPETCO cũng là đơn vị tiên phong trong ngành đạt chứng nhận theo bộ tiêu chuẩn ISCC về nhiên liệu hàng không bền vững, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với mục tiêu phát triển xanh và giảm phát thải trong lĩnh vực hàng không.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn mới, TAPETCO định hướng xây dựng mạng lưới cung ứng nhiên liệu đồng bộ tại các cảng hàng không trọng điểm trên cả nước nhằm nâng cao năng lực phục vụ, tối ưu hiệu quả khai thác và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường hàng không Việt Nam.

Trước đó, từ tháng 5/2025, TAPETCO đã chính thức triển khai hoạt động tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài — một trong những Cảng hàng không có sản lượng khai thác lớn nhất cả nước. Việc hiện diện tại hai Cảng hàng không quốc tế trọng điểm Bắc – Nam đã khẳng định năng lực vận hành, uy tín thương hiệu của doanh nghiệp.

Tiếp nối lộ trình phát triển đó, việc đưa hệ thống cung ứng nhiên liệu tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng vào hoạt động được xem là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện mạng lưới cung ứng tại khu vực miền Trung — khu vực giữ vai trò trung tâm kết nối du lịch, thương mại và logistics của cả nước.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Lê Đại Dương — Tổng Giám đốc TAPETCO cho biết: "Việc triển khai hoạt động cung ứng nhiên liệu tại Cảng Hàng không Quốc tế Đà Nẵng là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển của TAPETCO. Chúng tôi kiên định theo đuổi mục tiêu xây dựng hệ thống cung ứng nhiên liệu hiện đại, an toàn, minh bạch và hiệu quả; đồng thời không ngừng mở rộng mạng lưới hoạt động nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng và sự phát triển của ngành Hàng không Việt Nam."

Theo đại diện doanh nghiệp, toàn bộ hệ thống cung ứng nhiên liệu của TAPETCO được vận hành theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt về an toàn, chất lượng và môi trường. Song song đó, doanh nghiệp liên tục đầu tư công nghệ tiên tiến trong quản lý, tra nạp và kiểm soát nhiên liệu nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu chi phí và giảm thiểu tác động môi trường.

Cũng tại sự kiện, ông Phạm Tiến Dũng — Chủ tịch Hội đồng quản trị TAPETCO cho biết doanh nghiệp đang tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển hoạt động cung ứng nhiên liệu tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh và dự kiến đưa vào vận hành trong Quý III/2026.

"Đây sẽ là bước tiến tiếp theo trong lộ trình xây dựng mạng lưới cung ứng nhiên liệu hàng không đồng bộ, hiện đại tại các cảng hàng không trọng điểm trên cả nước; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, thúc đẩy ứng dụng công nghệ hiện đại và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của ngành hàng không Việt Nam", ông Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh.

Với nền tảng công nghệ hiện đại, đội ngũ nhân sự chuyên môn cao cùng định hướng phát triển bền vững, TAPETCO đang từng bước khẳng định vị thế doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực nhiên liệu hàng không tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu trở thành đơn vị cung ứng nhiên liệu hàng không hiện đại, an toàn và có năng lực cạnh tranh hàng đầu khu vực.