Vinhomes huy động thành công 3.000 tỷ đồng trái phiếu

Vinhomes vừa huy động thành công 3.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành lô trái phiếu VHM12605 kỳ hạn 36 tháng.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Vinhomes vừa có văn bản công bố kết quả phát hành trái phiếu.

Cụ thể, ngày 28/5/2026, Vinhomes đã phát hành 30.000 trái phiếu mã VHM12605 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 36 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 28/5/2029. Các thông tin khác về trái chủ, mục đích phát hành, tài sản bảo đảm,.. không được công bố. Tuy nhiên, theo HNX, lô VHM12605 có lãi suất phát hành lên tới 12,5%/năm.

Trước đó, ngày 22/5, HĐQT Vinhomes đã phê duyệt nghị quyết về việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm bằng tài sản với tổng mệnh giá chào bán tối đa là 4.000 tỷ đồng.

Mỗi trái phiếu có mệnh giá dự kiến là 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn tối đa 36 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán, lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

Tài sản bảo đảm gồm tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Vinhomes và/hoặc bên thứ ba. Được biết, mục đích Vinhomes phát hành trái phiếu nêu trên nhằm cơ cấu lại nợ của công ty.

Trong diễn biến khác, Vinhomes đã chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Thương mại Phát Lộc (Công ty Phát Lộc). Qua đó, Công ty Phát Lộc không còn là công ty con của VHM.

Ở chiều ngược lại, Vinhomes đã nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam, qua đó, công ty này trở thành công ty con của VHM.

VinFast bắt tay NVIDIA và Autobrains: Tham vọng phổ cập Taxi tự lái tại Đông Nam Á

Chuyên gia nói về ảnh hưởng của chính sách đối với thị trường bất động sản

Khởi tố chủ cửa hàng ở Đà Lạt bán áo khoác giả thương hiệu nổi tiếng
13:53 , 01/06/2026

13:53 , 01/06/2026
Khi ESG không còn là "bài toán tuân thủ": Câu chuyện chuyển mình của Antesco
13:30 , 01/06/2026

13:30 , 01/06/2026
Vinhomes nhận chuyển nhượng công ty chủ đầu tư dự án đô thị Đại học Quốc tế tại TPHCM
11:34 , 01/06/2026

11:34 , 01/06/2026
Khởi tố Chủ tịch HĐQT sinh năm 1983 tiếp tay làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội
11:34 , 01/06/2026

11:34 , 01/06/2026

