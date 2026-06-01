Bắt nhóm dùng hóa chất sản xuất giá đỗ, tuồn hơn 1.000 tấn ra thị trường

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm Lưu Văn Thiệp (SN 1992), Lâm Văn Hưng (SN 1993), Nguyễn Văn Định (SN 1992) và Trần Văn Nghĩa.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đây là kết quả đấu tranh của lực lượng Công an TP.HCM trong đợt cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn", tập trung xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở sản xuất giá đỗ tại phường Thông Tây Hội, TP.HCM. Các cơ sở này do Lưu Văn Thiệp, Lâm Văn Hưng và Nguyễn Văn Định quản lý.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và tạm giữ 860 lu nhựa chứa giá đỗ cùng hàng trăm lít dung dịch pha sẵn chứa chất 6-Benzylaminopurine (6-BAP) và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động sản xuất.

Lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM kiểm tra cơ sở sản xuất giá đỗ, phát hiện hàng trăm lít dung dịch chứa hóa chất cấm dùng trong quá trình ngâm ủ. (Ảnh: Công an cung cấp)

Làm việc với cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận ngoài các nguyên liệu thông thường như hạt đỗ xanh, vôi cục và nước giếng, họ còn sử dụng hóa chất 6-Benzylaminopurine để ngâm ủ giá đỗ . Để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm này gọi loại hóa chất trên bằng tiếng lóng là "nước kẹo".

Theo Công an TP.HCM, 6-Benzylaminopurine không nằm trong danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm cũng như danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu hành tại Việt Nam.

Mặc dù biết rõ đây là chất cấm, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, các đối tượng vẫn sử dụng nhằm làm rễ giá đỗ ngắn lại, tập trung dưỡng chất nuôi thân cây phát triển to, mập, đẹp mắt và tăng trọng lượng, từ đó thu lợi nhuận cao hơn.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định từ năm 2022 đến nay, các cơ sở trên mỗi ngày cung cấp ra thị trường khoảng 3 tấn giá đỗ. Sản phẩm được phân phối cho nhiều chợ, quán ăn trên địa bàn các quận Bình Thạnh, Gò Vấp trước đây.

Cơ quan điều tra ước tính tổng lượng giá đỗ có sử dụng chất 6-Benzylaminopurine đã được tiêu thụ trên thị trường vượt 1.000 tấn, với tổng giá trị khoảng 8 tỷ đồng.

Loại giá đỗ được ngâm hóa chất cấm có bề ngoài trắng, đẹp mắt nhưng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan công an, việc sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất thực phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng. Người sử dụng thực phẩm bị tẩm 6-BAP có thể bị ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa, khó thở, tổn thương phổi. Về lâu dài, chất này còn có nguy cơ gây dị tật thai nhi hoặc phát sinh các bệnh lý nghiêm trọng khác.

Công an TP.HCM khuyến cáo mọi hành vi sử dụng hóa chất cấm trong sản xuất, chế biến thực phẩm đều vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, đồng thời xử lý triệt để toàn bộ hành vi vi phạm trong vụ án.