C.P. Việt Nam nâng cao ứng dụng AI và chuyển đổi số trong chuỗi Feed - Farm - Food

Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF) và Công ty Cổ phần FPT (FPT) vừa ký Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược tại Việt Nam, với trọng tâm là thúc đẩy chuyển đổi AI và chuyển đổi số trong chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm.

Theo thỏa thuận, Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam, thành viên của CPF và là một trong những doanh nghiệp nông nghiệp - thực phẩm hàng đầu Việt Nam, sẽ phối hợp với FPT nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp AI trên toàn bộ chuỗi giá trị tích hợp Feed - Farm - Food, từ trang trại đến bếp nhà, của C.P. Việt Nam cũng như các mạng lưới cung ứng.

Các doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan, trong đó có đại diện Tập đoàn C.P., CPF và C.P. Việt Nam tại lễ trao biên bản ghi nhớ trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam 2026. Ảnh: CP

Mô hình tích hợp gồm Feed (thức ăn chăn nuôi), Farm (trang trại) và Food (thực phẩm), vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế hiện là nền tảng vận hành cốt lõi của C.P. Việt Nam sau hơn ba thập kỷ hoạt động tại thị trường Việt Nam.

Lễ trao Biên bản ghi nhớ diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam 2026, tổ chức ngày 28/5/2026 tại Bangkok, với sự hiện diện của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, với chủ đề "Growing Together".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch cấp cao Phòng Thương mại Thái Lan, lãnh đạo Tập đoàn C.P., CPF, C.P. Việt Nam và đại diện doanh nghiệp hai nước tại Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan - Việt Nam 2026. Ảnh: CP

Đẩy mạnh AI trong chuỗi tích hợp của C.P. Việt Nam

Trong giai đoạn 2026-2028 và các năm tiếp theo, việc đẩy mạnh ứng dụng AI tại C.P. Việt Nam sẽ tập trung vào nhiều nhóm giải pháp phục vụ vận hành nông nghiệp, chế biến thực phẩm, sản xuất thông minh và quản trị chuỗi cung ứng.

Các lĩnh vực hợp tác gồm hệ thống Smart Camera & AI Vision, Smart Scales & Customer Experience, Smart Manufacturing & Smart Supply Chain, nền tảng Industrial Internet of Things (IIoT) và tích hợp dữ liệu tập trung.

Doanh nghiệp cũng sẽ tập trung vào mô hình Smart Farm (Trang trại thông minh) và mở rộng hệ sinh thái nông hộ song song với phát triển hệ thống Agentic AI phục vụ vận hành thông minh, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Ban lãnh đạo Tập đoàn C.P., CPF, C.P. Việt Nam và FPT trước Lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên. Ảnh: CP

Với C.P. Việt Nam, việc ứng dụng AI được xem là bước đi nhằm nâng cao hiệu quả vận hành của mô hình tích hợp hiện có. Doanh nghiệp hiện vận hành 12 nhà máy thức ăn chăn nuôi; 2 nhà máy giết mổ, pha lóc thịt heo; 6 nhà máy chế biến thực phẩm, cùng hệ thống trang trại tại nhiều tỉnh thành.

Trong đó, C.P. Việt Nam có một tổ hợp chăn nuôi và chế biến thịt gà xuất khẩu hiện đại hàng đầu Đông Nam Á. Việc số hóa các mắt xích trên toàn bộ chuỗi tích hợp Feed - Farm - Food từ trang trại đến bếp nhà được kỳ vọng giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kiểm soát chất lượng sản phẩm, tối ưu chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ông Pawalit Ua-amornwanit, Tổng Giám đốc C.P. Việt Nam, cho biết doanh nghiệp kỳ vọng hợp tác với FPT sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trên toàn bộ chuỗi Feed - Farm - Food, đồng thời tiếp tục đóng góp vào tương lai bền vững của ngành nông nghiệp - thực phẩm Việt Nam.

"C.P. Việt Nam tiếp tục nỗ lực trở thành đối tác tin cậy góp phần định hình tương lai bền vững của ngành nông nghiệp - thực phẩm Việt Nam, và đem đến cho người dân những sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng và bền vững", ông Pawalit nói.

Triển khai Smart Farm, hướng tới nâng cao hiệu quả truy xuất nguồn gốc

Trong giai đoạn đầu, mô hình Smart Farm (Trang trại thông minh) sẽ được triển khai tại một số cơ sở được lựa chọn của C.P. Việt Nam. Mục tiêu đặt ra là giảm khoảng 20% chi phí vận hành và đạt 100% khả năng truy xuất nguồn gốc, qua đó nâng cao an toàn thực phẩm.

Mô hình Smart Farm giúp tối ưu vận hành tại trang trại của C.P. Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm. Ảnh: CP

Mô hình Smart Farm được kỳ vọng trở thành nền tảng thực tiễn để mở rộng ứng dụng AI ở quy mô lớn hơn trong hệ thống C.P. Việt Nam. Điều này mở ra cơ hội để nông dân tiếp cận các giải pháp Smart Farm và AI AgriTech, góp phần vào mục tiêu hiện đại hóa nông nghiệp quốc gia.

C.P. Việt Nam theo đuổi định hướng phát triển bền vững với ba trụ cột: bảo vệ khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống và kiến tạo thực phẩm bền vững. Doanh nghiệp đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và quản lý tài nguyên hiệu quả.

Theo đại diện FPT, ông Levi Nguyen, Tổng Giám đốc FPT Thái Lan và FPT Đài Loan, FPT Corporation hợp tác lần này cũng mở ra cơ hội để Việt Nam và Thái Lan cùng khai thác công nghệ thế hệ mới trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần củng cố an ninh lương thực và năng lực cạnh tranh của chuỗi giá trị nông nghiệp Đông Nam Á.