Hà Nội ra quyết định quan trọng cho 24 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

UBND TP Hà Nội vừa ra quyết định phê duyệt vốn điều lệ xác định lại của 24 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc thành phố. Theo danh mục kèm theo dự thảo, tổng quy mô vốn điều lệ của các doanh nghiệp này lên tới hơn 30.700 tỷ đồng.

Theo dự thảo, sau khi được phê duyệt, các doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thủ tục điều chỉnh mức vốn điều lệ trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đồng thời rà soát, sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp với quy mô vốn mới.



Trong số 24 doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) là đơn vị có vốn điều lệ xác định lại lớn nhất với gần 7.534 tỷ đồng, cao gấp khoảng 4 lần vốn điều lệ trước khi xác định lại. Đây cũng là doanh nghiệp duy nhất trong danh sách có vốn điều lệ vượt mốc 7.000 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội có hoạt động chính tại giai đoạn hiện nay là tập trung các công việc tuyển dụng nhân sự để cử đi đào tạo theo chương trình của dự án và triển khai các công việc phục vụ cho việc chuẩn bị đưa tuyến tuyến 2A Cát Linh – Hà Đông vào vận hành.



Xếp sau là Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC với vốn điều lệ 4.949 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội với 3.656,6 tỷ đồng. Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) đứng thứ tư với 2.875,2 tỷ đồng, trong khi Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội sở hữu vốn điều lệ hơn 2.009 tỷ đồng.



Nhóm doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đồng còn bao gồm Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) với 1.191 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ đạt 1.827 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy đạt 1.681 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích đạt 1.516 tỷ đồng.



Ở nhóm doanh nghiệp công ích đô thị, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) có vốn điều lệ xác định lại 503 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị đạt 419,1 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đạt 335,7 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đạt 125,4 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất đạt 33,5 tỷ đồng.



Đối với lĩnh vực cấp nước, ngoài Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông được xác định lại vốn điều lệ ở mức 239,1 tỷ đồng.



Một số doanh nghiệp có quy mô vốn nhỏ hơn gồm Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội với 8,3 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư phát triển Hà Nội với 19,3 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm với 39,6 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô với 84 tỷ đồng.



Việc xác định lại vốn điều lệ được thực hiện trên cơ sở các quy định mới của Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2025, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025 và Nghị định 366/2025/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.



Theo dự thảo, sau khi hoàn tất điều chỉnh vốn điều lệ, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục quản lý, sử dụng vốn nhà nước theo đúng quy định của pháp luật, tạo cơ sở cho việc nâng cao hiệu quả hoạt động và quản trị doanh nghiệp trong giai đoạn tới.