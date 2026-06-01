Chaebol Hàn Quốc trở thành doanh nghiệp đầu tiên ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp tại Việt Nam

Ngày 1/6, thông tin từ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) cho biết Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 của Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An chính thức tham gia Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam và tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) qua lưới điện quốc gia từ ngày 1/6/2026.

Đây là đơn vị phát điện đầu tiên chính thức tham gia cơ chế DPPA qua lưới điện quốc gia và giao dịch thông qua thị trường điện tại Việt Nam.

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) trở thành khách hàng doanh nghiệp đầu tiên mua điện tái tạo thông qua cơ chế DPPA tại Việt Nam.

Nguồn điện tái tạo cung cấp cho SEVT được sản xuất từ Nhà máy điện mặt trời Đức Huệ 2 có công suất thiết kế 49 MWp/41,4 MWac, nằm tại tỉnh Tây Ninh. Với hợp đồng DPPA này, SEVT dự kiến được bảo đảm sản lượng điện mặt trời khoảng 70 GWh/năm, tương đương sản lượng điện cấp cho khoảng 17.000 hộ gia đình; đồng thời dự án được kỳ vọng góp phần giảm phát thải khoảng 46.000 tấn CO₂/năm.