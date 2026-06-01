Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chaebol Hàn Quốc trở thành doanh nghiệp đầu tiên ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp tại Việt Nam

| | Doanh nghiệp

Toàn cảnh Nhà máy điện mặt trời Đức Huệ 2 (Ảnh: VGP)

Toàn cảnh Nhà máy điện mặt trời Đức Huệ 2 (Ảnh: VGP)

Nguồn điện tái tạo cung cấp cho SEVT được sản xuất từ Nhà máy điện mặt trời Đức Huệ 2 có công suất thiết kế 49 MWp/41,4 MWac, nằm tại tỉnh Tây Ninh.

Ngày 1/6, thông tin từ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO) cho biết Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 của Công ty Cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An chính thức tham gia Thị trường bán buôn điện cạnh tranh Việt Nam và tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) qua lưới điện quốc gia từ ngày 1/6/2026.

Đây là đơn vị phát điện đầu tiên chính thức tham gia cơ chế DPPA qua lưới điện quốc gia và giao dịch thông qua thị trường điện tại Việt Nam.

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) trở thành khách hàng doanh nghiệp đầu tiên mua điện tái tạo thông qua cơ chế DPPA tại Việt Nam.

Nguồn điện tái tạo cung cấp cho SEVT được sản xuất từ Nhà máy điện mặt trời Đức Huệ 2 có công suất thiết kế 49 MWp/41,4 MWac, nằm tại tỉnh Tây Ninh. Với hợp đồng DPPA này, SEVT dự kiến được bảo đảm sản lượng điện mặt trời khoảng 70 GWh/năm, tương đương sản lượng điện cấp cho khoảng 17.000 hộ gia đình; đồng thời dự án được kỳ vọng góp phần giảm phát thải khoảng 46.000 tấn CO₂/năm.

DPPA là cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn, được Chính phủ quy định tại Nghị định số 57/2025/NĐ-CP ngày 03/3/2025, trên nền tảng lộ trình hình thành và phát triển các cấp độ thị trường điện lực tại Việt Nam theo Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Việc tham gia thị trường điện được thực hiện theo các quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh tại Thông tư số 16/2025/TT-BCT và Thông tư số 36/2025/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
VinFast bắt tay NVIDIA và Autobrains: Tham vọng phổ cập Taxi tự lái tại Đông Nam Á

VinFast bắt tay NVIDIA và Autobrains: Tham vọng phổ cập Taxi tự lái tại Đông Nam Á Nổi bật

Chuyên gia nói về ảnh hưởng của chính sách đối với thị trường bất động sản

Chuyên gia nói về ảnh hưởng của chính sách đối với thị trường bất động sản Nổi bật

Dự án khách sạn 5 sao tại số 10 Trấn Vũ của OCH bị thu hồi đất

Dự án khách sạn 5 sao tại số 10 Trấn Vũ của OCH bị thu hồi đất

02:10 , 02/06/2026
Hà Nội ra quyết định quan trọng cho 24 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

Hà Nội ra quyết định quan trọng cho 24 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

02:08 , 02/06/2026
Doanh nghiệp do Trung Quốc sở hữu đông nhân viên nhất Việt Nam: thuê gần 170.000 người, mở hơn 20 nhà máy sản xuất duy nhất 1 mặt hàng

Doanh nghiệp do Trung Quốc sở hữu đông nhân viên nhất Việt Nam: thuê gần 170.000 người, mở hơn 20 nhà máy sản xuất duy nhất 1 mặt hàng

02:05 , 02/06/2026
Khoảnh khắc đúng 0 giờ 01 phút, 2 nhà máy thuỷ điện 360MW chính thức tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh

Khoảnh khắc đúng 0 giờ 01 phút, 2 nhà máy thuỷ điện 360MW chính thức tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh

02:02 , 02/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên