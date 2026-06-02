180 ngày đêm tăng tốc dự án sân bay Long Thành

ACV đặt mục tiêu khai thác thử nghiệm theo 3 đợt, trước khi chính thức đưa sân bay Long Thành vào khai thác từ tháng 12-2026.

Ngày 1-6, tại công trường sân bay Long Thành, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tổ chức "Lễ ra quân 180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành dự án và đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác”.

Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng Giám đốc ACV, phát biểu tại lễ ra quân

Theo ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng Giám đốc ACV, việc hoàn thành và đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của ngành hàng không cũng như nền kinh tế đất nước.

Dự án hiện đã hoàn thành nhiều hạng mục trọng yếu và đang bước vào giai đoạn nước rút. Đây là giai đoạn khó nhất, đòi hỏi độ chính xác, tính đồng bộ, trách nhiệm và quyết tâm rất cao.

ACV đặt mục tiêu triển khai khai thác thử nghiệm theo 3 đợt gồm: đợt 1 trong tháng 9-2026; đợt 2 trong tháng 10-2026 và đợt 3 trong tháng 11-2026, trước khi chính thức đưa sân bay Long Thành vào khai thác từ tháng 12-2026.

Chủ đầu tư, các nhà thầu cùng đại diện các đơn vị liên quan thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ

Một góc nhà ga sân bay Long Thành

Đến nay, dự án đã đạt 75,97% tổng giá trị các hợp đồng đã ký; nhiều hạng mục trọng điểm đạt tiến độ cao, trong đó đường cất hạ cánh số 1 đã hoàn thành và đưa vào khai thác kỹ thuật.

Nhà ga hành khách (trái tim của dự án) đã hoàn thành toàn bộ kết cấu chính và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt thiết bị, sẵn sàng cho chặng nước rút về đích.

Theo Nguyễn Tuấn

Người lao động

Chaebol Hàn Quốc trở thành doanh nghiệp đầu tiên ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp tại Việt Nam

Doanh nghiệp do Trung Quốc sở hữu đông nhân viên nhất Việt Nam: thuê gần 170.000 người, mở hơn 20 nhà máy sản xuất duy nhất 1 mặt hàng

Dự án khách sạn 5 sao tại số 10 Trấn Vũ của OCH bị thu hồi đất

02:10 , 02/06/2026
Hà Nội ra quyết định quan trọng cho 24 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

02:08 , 02/06/2026
Khoảnh khắc đúng 0 giờ 01 phút, 2 nhà máy thuỷ điện 360MW chính thức tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh

02:02 , 02/06/2026
Lộ diện doanh nghiệp chào giá gói thầu vận hành đường sắt ở Phú Quốc

20:00 , 01/06/2026

