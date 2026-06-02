180 ngày đêm tăng tốc dự án sân bay Long Thành

Ngày 1-6, tại công trường sân bay Long Thành, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã tổ chức "Lễ ra quân 180 ngày đêm tăng tốc hoàn thành dự án và đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác”.

Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng Giám đốc ACV, phát biểu tại lễ ra quân

Theo ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng Giám đốc ACV, việc hoàn thành và đưa sân bay Long Thành vào khai thác trong năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của ngành hàng không cũng như nền kinh tế đất nước.

Dự án hiện đã hoàn thành nhiều hạng mục trọng yếu và đang bước vào giai đoạn nước rút. Đây là giai đoạn khó nhất, đòi hỏi độ chính xác, tính đồng bộ, trách nhiệm và quyết tâm rất cao.

ACV đặt mục tiêu triển khai khai thác thử nghiệm theo 3 đợt gồm: đợt 1 trong tháng 9-2026; đợt 2 trong tháng 10-2026 và đợt 3 trong tháng 11-2026, trước khi chính thức đưa sân bay Long Thành vào khai thác từ tháng 12-2026.

Chủ đầu tư, các nhà thầu cùng đại diện các đơn vị liên quan thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành dự án đúng tiến độ

Đến nay, dự án đã đạt 75,97% tổng giá trị các hợp đồng đã ký; nhiều hạng mục trọng điểm đạt tiến độ cao, trong đó đường cất hạ cánh số 1 đã hoàn thành và đưa vào khai thác kỹ thuật.

Nhà ga hành khách (trái tim của dự án) đã hoàn thành toàn bộ kết cấu chính và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt thiết bị, sẵn sàng cho chặng nước rút về đích.