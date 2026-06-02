Mộc Châu Creamery và lời cam kết từ thương hiệu sữa lâu đời

Từ nền tảng lịch sử đến khát vọng minh bạch hóa chất lượng của thế hệ mới

Nhắc đến dòng sữa Mộc Châu là nhắc đến một trong những thương hiệu sữa tươi có lịch sử lâu đời - cái tên đã đồng hành và gắn bó sâu đậm với ký ức của biết bao thế hệ người Việt suốt gần 7 thập kỷ qua.

Không thỏa hiệp với những thành công vang dội trong quá khứ, thương hiệu đã có một bước đi chiến lược khi ra mắt dòng sản phẩm cao cấp mang tên Mộc Châu Creamery. Đây chính là bước chuyển mình mang tính thế hệ: tìm kiếm sức mạnh từ di sản phong phú và thổi hồn vào thương hiệu hiện đại, sáng tạo. Không ngừng nâng chuẩn, nhưng cũng không chạy theo số đông.

Không chỉ dừng lại ở kinh nghiệm chăn nuôi truyền thống, chất lượng thượng hạng của Mộc Châu Creamery được bảo chứng vững chắc bằng một chuỗi giá trị đơn nguồn khép kín. Đó là quy trình quản lý đàn bò và nguồn thức ăn đầu vào nghiêm ngặt, cho đến hệ thống sản xuất và kiểm định bằng công nghệ cao hàng đầu. Chỉ những sản phẩm sữa tinh tuyển nhất, vượt qua 2 lần đánh giá và 22 tiêu chuẩn chuyên sâu mới được đi tiếp hành trình đến tay người tiêu dùng. Từng công đoạn nhỏ nhất đều được số hóa và vận hành tỉ mỉ, chính xác để đảm bảo sự đồng nhất cho từng giọt sữa thành phẩm.

Đại diện của Mộc Châu Creamery chia sẻ, khát vọng lớn nhất của dòng sản phẩm này không chỉ dừng lại ở việc làm ra một hộp sữa ngon, sánh đậm, ngọt lành, mà quan trọng hơn hết là tiên phong trong việc minh bạch hóa thành phần để mang lại sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

Trong một kỷ nguyên mà người tiêu dùng có quyền đòi hỏi sự trung thực cao nhất từ nhà sản xuất, việc tự gắn nhãn "sạch" không còn đủ trọng lượng. Chính vì vậy, với gần 7 thập kỉ bền bỉ giữ gìn di sản nghề sữa và không ngừng nâng chuẩn, sữa tươi Mộc Châu Creamery tự tin bước vào cuộc kiểm định gắt gao hàng đầu thế giới từ tổ chức quốc tế Clean Label Project trên hành trình khẳng định chất lượng đơn nguồn thượng hạng.

Tự hào cam kết độ an toàn tinh khiết vì sức khỏe gia đình Việt

Đón nhận thử thách từ Clean Label Project với tâm thế chủ động, Mộc Châu Creamery không xem đây là một áp lực, mà là một cơ hội vàng để chứng minh chất lượng sản phẩm. Thương hiệu mong muốn mang đến dòng sữa an toàn, thuần khiết nhất cho người Việt, đặc biệt là nhóm đối tượng có hệ miễn dịch nhạy cảm như trẻ nhỏ.

Để đạt được chứng nhận danh giá này, các sản phẩm Mộc Châu Creamery phải trải qua một bài kiểm tra toàn diện độc lập với hơn 400 tiêu chí đánh giá, bao gồm các tiêu chí khắt khe về chất lượng sản phẩm và điều kiện sản xuất (kiểm nghiệm sản phẩm, kê khai thành phần, đánh giá mối nguy nguyên vật liệu,…). Các tiêu chí này dựa trên hệ quy chuẩn khắt khe như Đạo luật 65 của bang California, Hoa Kỳ (California’s Proposition 65) và các tiêu chuẩn kiểm định thực phẩm của Liên minh châu Âu (European Union regulations). Đáng chú ý, nhiều tiêu chí an toàn được Clean Label Project áp dụng có ngưỡng kiểm soát cao hơn thông thường từ 3 đến 125 lần.

Chinh phục thành công chứng nhận Clean Label Project không chỉ là cột mốc tự hào riêng của Mộc Châu Creamery, mà còn khẳng định niềm tin cao cấp của một thương hiệu Việt đối với chất lượng xứng đáng.

Để mang lại sự an tâm từ bao bì đến dòng sữa, hệ thống kiểm nghiệm đã thắt chặt chốt chặn an toàn hóa học để loại bỏ các nguy cơ thôi nhiễm từ vật liệu đóng gói như BPA hay BPS. Đồng thời, Mộc Châu Creamery cũng đã vượt qua bài kiểm tra tầm soát kim loại nặng như chì, thuỷ ngân, cadmium, asen và sàng lọc tồn dư 112 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật ở mức siêu nhỏ ppb (phần tỷ). Cuối cùng, hướng tới triết lý thuận tự nhiên, sản phẩm được bảo chứng không dư lượng kháng sinh - thường dùng trong chăn nuôi - giúp bảo vệ người tiêu dùng khỏi các chất độc hại.

Chứng nhận này đã khẳng định ba lớp giá trị cốt lõi mà Mộc Châu Creamery luôn kiên định cam kết cùng khách hàng. Đó là tính minh bạch tuyệt đối khi mọi thành phần đều rõ ràng, tinh tuyển; là tinh thần không thỏa hiệp với những rủi ro ẩn có thể ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài; và cuối cùng là xây dựng niềm tin vững chắc vào chất lượng thượng hạng - xứng tầm quốc tế cho một thương hiệu sữa di sản.

Khẳng định về sự đồng bộ trong chất lượng, đại diện Mộc Châu Creamery nhấn mạnh rằng chứng nhận từ Clean Label Project được áp dụng nhất quán trên cả 4 sản phẩm chiến lược của dòng Creamery, bao gồm Sữa tươi thanh trùng có đường, ít đường, hương dừa và Sữa tươi tiệt trùng nguyên chất. Việc giữ gìn vẹn nguyên giá trị truyền thống nhưng không ngừng tiến bước, làm chủ công nghệ và tiêu chuẩn thế giới đã chứng minh vị thế tiên phong của nhãn hàng.

Mộc Châu Creamery sẽ tiếp tục viết nên những chương mới đầy cảm hứng về câu chuyện của những giọt sữa tươi ngọt lành, thuần khiết, được chắt chiu từ tình yêu dành cho cao nguyên và những chuẩn mực khắt khe hàng đầu thế giới.

