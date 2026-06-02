1 tin vui cho tỷ phú Nguyễn Đăng Quang và 2 mỏ quặng vàng đang chờ

Khu vực thứ nhất là quặng vonfram Núi Pháo phần mở rộng tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên . Khu vực này được điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 2581/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ .

Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (MSR) thuộc Tập đoàn Masan của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang là đơn vị vận hành hạ tầng tinh luyện tại Núi Pháo.

Trong quý 1 năm 2026, doanh thu thuần của MSR đạt 2.993 tỷ đồng, tăng gần 115% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu ghi nhận đóng góp từ sản phẩm APT (sản phẩm trung gian chứa vonfram tinh khiết) với 2.445 tỷ đồng.

Giá bán loại sản phẩm này trên thị trường quốc tế đạt mức 3.150 USD trên một mtu vào ngày 31/03/2026. Những diễn biến thương mại này giúp lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt 537 tỷ đồng, chuyển biến so với mức lỗ 222 tỷ đồng của quý 1 năm 2025.

Khu vực thứ hai lọt danh mục không đấu giá là quặng vàng Đạo Viện 1 tại xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang . Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 345/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy chế biến quặng vàng tại đây.

Nhà đầu tư thực hiện là Công ty TNHH Thương mại và Vận tải AHA. Dự án có tổng vốn đầu tư 131 tỷ đồng. Công suất thiết kế của nhà máy đạt khoảng 450 kg vàng và 1.030 kg bạc mỗi năm. Tiến độ xây dựng cơ bản của dự án diễn ra từ Quý 1 năm 2026 đến Quý 2 năm 2027.

Khu vực thứ ba là quặng vàng Khuổi Mạn tại xã Nghiên Loan, xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên và xã Phan Thanh, tỉnh Cao Bằng . Diện tích khu vực thăm dò là gần 523 ha.

Một doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản tại đây. Thời gian đề xuất thăm dò là 4 năm. Doanh nghiệp đã ký hợp đồng tư vấn với Liên đoàn Địa chất Đông Bắc. Mục tiêu đề xuất là khai thác khoáng sản vàng để chế biến thành kim loại vàng chất lượng cao như vàng 999.